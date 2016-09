Il y a quelques jours, mon mari et moi avons eu l’occasion de découvrir deux restaurants à Kelowna, à une trentaine de kilomètres de chez nous. Nous nous sommes d’abord arrêtés à Mission Hill, le plus grand et le plus élégant vignoble de la vallée de l’Okanagan, pour ne pas dire de la Colombie-Britannique.



Un cadre de rêve

Le site, tout en haut de la colline, offre une vue exceptionnelle sur le lac. Des sculptures de bronze magnifiques agrémentent le parterre. Dominant les vignes de Pinot Noir et de Chardonnay, le restaurant Terrace est l’endroit parfait pour un repas du midi gastronomique en plein air. Parmi les mets savourés entre amis : un gaspacho, du saumon grillé avec mini-betteraves jaunes, un pâté de campagne au vin de glace, des pétoncles avec calmar et porc fumé. Chaque plat du menu propose un mariage de vin soigneusement choisi pour maximiser le plaisir. En bref, une belle expérience culinaire dans un endroit de rêve.



En Colombie-Britannique, les restaurants français ne sont pas légion. Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre, dès notre arrivée dans l’Okanagan, qu’un des meilleurs bistros de Kelowna s’appelait Bouchons et appartenait à des Français! Il ne fallait qu’une occasion spéciale pour l’essayer… Nous nous y sommes donc rendus le soir pour fêter notre anniversaire de mariage.



A la parisienne

L’accueil chaleureux et le séduisant décor de bistro parisien nous ont tout de suite mis dans l’ambiance. Les sympathiques propriétaires Stéphane et Béatrice sont des Parisiens qui ont décidé de venir au Canada il y a quatre ans. Après un séjour de quelques années au Nouveau-Brunswick, ils ont fait le grand pas pour venir s’installer à Kelowna en C.-B.



Bouillabaisse, soupe à l’oignon gratinée et cassoulet

Le simple menu de Bouchons comprend des plats traditionnels de la cuisine française dont les incontournables bouillabaisse, soupe à l’oignon gratinée et cassoulet. Pour moi, ce sera le lapin à la moutarde, un mets que j’adore mais mange rarement, et qui me rappelle ma chère tante Paulette. Et pour mon époux, de la bavette sauce béarnaise et frites, bien sûr. Nous avons savouré avec délice chaque bouchée de ce repas sans pareil. Le cordial serveur québécois était des plus attentifs.



Pour une soirée, nous nous retrouvons en France dans ce petit bistrot de Kelowna qui, disons-le en passant, était bondé en ce jeudi soir. Le fait d’avoir été reçu comme des amis par les propriétaires nous donne envie d’y retourner bientôt pour déguster d’autres bons petits plats et revivre de délicieux moments.



Rosé Mission Hill Five Vineyards 2015

Un rosé d’une superbe couleur saumon, très rafraîchissant, fait de merlot et d’une touche de Cabernet Sauvignon et de Pinot Noir, aux saveurs typiques de fraises et autres petits fruits. Excellent comme apéritif. (15,99 $ Vintages)

Vin de glace de Riesling Mission Hill 2014. Enfin un vin de glace de la C.B.! Il y en a très peu, et celui-ci livre les saveurs typiques du vin de glace de l’Ontario, en moins concentré. Arômes d’agrumes et d’abricots avec des saveurs de pêches et de zeste d’orange. Belle acidité en bouche! (55,99 $, 375 ml en C.-B.)

Louise Boyer