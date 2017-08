Quand viennent les beaux jours de l’été, les Torontois ont la chance d’avoir des plages et le lac Ontario pour se déconnecter de la ville. Cependant, cette année, en raison du mauvais temps, les îles ont été inondées et le public n’y a pas eu accès avant le 1er août.

Malgré, le temps un peu maussade, la pluie qui continue de pointer le bout de son nez, les gens sont nombreux à attendre le traversier au pied de la rue Bay. Trois destinations sont proposées : Hannah Island, Central Island et Ward Island. Après une dizaine de minutes de bateau, le petit monde a vite fait la traversée.

Et pour s’occuper sur les îles, il y a le choix. De nombreux restaurants et café qui offrent des menus très variés. Un mini parc d’amusement fait la joie des petits et même des grands. Carrousel, parcours de voiture d’époque et autres ont été pris d’assaut en ce début du mois d’août.

Pendant ce temps-là, certains font des pique-niques sur l’herbe en famille ou entre amis. D’autres se sont installés sur les nombreuses plages, profitent du soleil puis font trempette dans le lac Ontario sous la surveillance des sauveteurs toujours à l’affut du moindre problème.

Les cyclistes quant à eux sont ravis de parcourir les différentes îles. Et pour ceux qui n’ont pas apporté leur vélo, pas de panique, ils peuvent en louer un sur place.

Après une journée de détente, c’est l’heure de rentrer. Les visiteurs doivent alors s’armer de patience, car la file est longue. Il faut attendre parfois une heure avant de monter sur le traversier. Et pour patienter, les vacanciers d’un jour admirent le panorama avec la tour du CN qui surplombe la ville et ils immortalisent l’instant en prenant quelques égoportraits.