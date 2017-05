Depuis plusieurs mois, le Cercle de l’amitié organise une série d’ateliers intergénérationnels portant sur les arts. Séparés en deux groupes, l’un s’adonnant aux arts plastiques et l’autre à la musique, les participants ont pu partager leurs connaissances et améliorer leurs habiletés.

L’objectif de ce programme était de permettre aux aînés et aux jeunes, en l’occurrence, des élèves de l’école secondaire Sainte-Famille, de passer du temps ensemble autour d’un projet commun. Les arts sous leurs diverses facettes intéressent tout le monde et il s’agissait sans doute là de la meilleure avenue pour faire vivre de bons moments aux participants. Mettant en commun leurs cultures générationnelles respectives, leurs expériences et leurs talents, ils ont su créer quelque chose de nouveau, inspiré du passé mais tourné vers l’avenir, au grand plaisir des organisateurs qui souhaitaient rapprocher ces gens aux profils si contrastés.

« Ça s’appelle Traditions aux couleurs aujourd’hui », mentionne Kelly Lefaive, coordonnatrice des ateliers de musique, en référence au projet. La chanteuse et musicienne, membre de la formation Georgian Bay, a épaulé les participants dans leur apprentissage des rudiments de la musique, ou, en ce qui concerne les plus jeunes, dans leur volonté de partager leurs connaissances. Les membres du groupe se sont non seulement exercés à chanter et jouer de la musique, mais ils ont aussi composé des chansons.

De son côté, Clément Girard, enseignant en arts visuels à l’école Sainte-Famille, était responsable des ateliers de peinture et de sculpture. « Notre objectif premier était de contribuer au patrimoine francophone et de le rendre accessible », explique-t-il. Que ce soit en peignant sur bois, sur papier ou sur toile ou en concevant des œuvres conceptuelles en trois dimensions, les participants ont exprimé leur imagination de manière parfois surprenante mais toujours intéressante.

Les deux groupes avaient ceci en commun qu’ils ont basé leurs élans créateurs sur la thématique francophone. Ainsi, les chansons sélectionnées par le groupe de musique illustraient le répertoire de langue française d’ici et d’ailleurs et d’hier à aujourd’hui. Les œuvres composées par les participants mettaient aussi en évidence la volonté de chacun de vivre en français, que ce soit par leur ton engagé ou leur expression d’un certain art de vivre.

Quant au groupe de peinture et de sculpture, le point de départ de leur inspiration était les six lettres du mot « franco » : f pour femmes, r pour résilience, a pour Autochtones, n pour nuances, c pour chansons et o pour « oser rêver ». Ces lettres et les significations abstraites qui leur étaient conférées devaient orienter la réflexion artistique des participants.

Le 6 mai, le public était invité à se rendre au Cercle de l’amitié pour jeter un coup d’œil aux œuvres et assister à un spectacle d’une heure offert par le groupe musical. Une centaine de visiteurs ont franchi les portes du centre scolaire-communautaire Notre Place de Mississauga pour voir et entendre comment la francophonie locale s’exprime par les arts.

Le concert a été particulièrement populaire. Il s’est conclu par une composition originale intitulée Le soleil brille, un hymne au Cercle de l’amitié. « On voulait finir avec une chanson qui vous resterait en tête toute la journée! », s’est exclamé Matthieu Mongeon, un des adolescents qui s’était joint aux ateliers de musique. En effet, cette sympathique chansonnette a tout pour s’incruster dans la mémoire et, mieux encore, elle illustre très bien la joie de vivre qui caractérise l’organisme.

Après qu’eurent été servis de délicieuses petites bouchées préparés par le cuisinier de l’école Sainte-Famille et qui furent très appréciées des petits et des grands, l’assistance et les artistes amateurs se sont dispersés vers 16 h. Une autre page s’est tournée dans l’histoire et le quotidien du Cercle de l’amitié qui, encore une fois, a su rassembler avec succès les francophones de la région de Peel.

Photos : le concert s’est conclu par une composition originale intitulée Le soleil brille.

Kelly Lefaive et Clément Girard.

Une centaine de visiteurs ont franchi les portes du centre scolaire-communautaire.