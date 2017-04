Plus de 200 personnes sont attendues vendredi 28 avril au théâtre Étienne-Brûlé de Toronto, au sein de l’école secondaire du même nom. Les élèves du cours de théâtre répètent depuis trois mois la pièce de Carole Tremblay, Jeune femme cherche homme désespérément, qu’ils vont présenter durant une semaine auprès de 2500 jeunes, avant une ultime représentation publique.

« Cette fois, ni Molière, ni Chekhov, confie Luc Bernier créateur et metteur en scène du spectacle. Nous avons choisi une comédie de situation contemporaine qui s’adapte parfaitement à nos sept jeunes acteurs, deux filles et cinq garçons. » Le personnage de Mireille va tenter de trouver l’homme idéal à Liliane, une trentenaire active et célibataire. Une longue file de prétendants va alors frapper à la porte des deux femmes donnant naissance à un speed-dating ahurissant et burlesque.

« Le projet est né en 1994, poursuit l’enseignant de théâtre. C’est chaque année un défi pour mettre en place un spectacle abouti. Le jeu des acteurs, le synopsis, le décor, les costumes, le maquillage… On travaille sur tous les aspects pour se rapprocher d’une production professionnelle. C’est aussi un réel plaisir de voir ses élèves se dépasser, s’imprégner de leurs personnages et se réaliser sur scène, face à un public ».

Certains d’entre eux se destinent à une carrière d’artiste et l’expérience de la scène les conforte bien souvent dans leur choix. « C’est un moment important où les jeunes comme leurs parents venus assister au spectacle, prennent conscience que le théâtre n’est pas juste un passe-temps mais peut se révéler une vocation. Ce spectacle déclenche souvent l’étincelle. Plusieurs de mes anciens élèves sont aujourd’hui comédiens, assistants de metteur en scène ou bien dans les métiers de l’arrière-production car ils ont cru en leurs

rêves ».

Passionné et perfectionniste, Luc Bernier ne laisse rien au hasard. Il s’est entouré de Julie Nadia Rancourt pour confectionner les costumes, Michael Brunet pour assurer l’éclairage des neuf représentations et Charles Sanders pour construire le décor, un loft qui devrait surprendre les spectateurs par son réalisme et ses dimensions.

Théâtre Étienne-Brûlé, 22e, action!

Photo : Les élèves de l’enseignant de théâtre, Luc Bernier, répètent depuis trois mois la pièce de Carole Tremblay.