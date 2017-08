Le jeudi 10 août, Francophonie en fête a dévoilé sa programmation 2017, avec plus de 25 artistes qui investiront la scène du théâtre Randolph du 22 au 30 septembre prochain.

Avec plus de 2400 personnes aux événements payants et 7400 visiteurs aux événements gratuits, le festival est en pleine croissance, selon Jacques Charrette, directeur du festival. D’ailleurs, depuis deux ans, Francophonie en fête s’est diversifiée. En plus du festival en septembre, d’autres activités ont eu lieu telle la venue des humoristes Sugar Sammy et Louis-José Houde.

En septembre prochain, Francophonie en fête offrira des concerts de deux vedettes québécoises au théâtre Randolph. Jean-Pierre Ferland ouvrira le festival le 22 septembre et Robert Charlebois y sera le 29 septembres avec, en première partie, la Franco-Ontarienne Cindy Doire.

Les 23 et 24 septembre, quelque 16 concerts seront offerts gratuitement sur la scène OLG dans le quartier de La Distillerie dont celui de Kyris, l’un des fondateurs de Franc’Open Mic, qui jouera en solo et qui reviendra le lendemain avec son groupe Ambiance.

Pour la journée des Franco-Ontariens, le 25 septembre, Gabrielle Goulet donnera un spectacle pour les jeunes de 11 à 17 ans.

La nuit africaine est quant à elle le 30 septembre au théâtre Randolph et accueillera Tifane, Okavango et Elage Diouf.

Pour sa 12e édition, Jacques Charrette promet « la plus belle programmation de tous les temps ». Un rendez-vous à ne pas manquer dès le 22 septembre!