Jean Jean Roosevelt en concert pour les enfants d’Haïti

Alors que les bâtiments du Collège Glendon somnolaient du manque d’étudiants en ce soir d’été, un peu plus loin, au milieu des jardins du campus, une de ses salles résonnait de rythmes haïtiens. La batterie retentit et une guitare se fait entendre : les musiciens se préparent pour un concert bien spécial le 19 août

dernier.

Un concert bénéfique

Organisé par la fondation Sylvenie Lindor, le concert met en scène un artiste bien connu de la chanson francophone, Jean Jean Roosevelt, lors d’un concert bénéfique pour venir en aide aux enfants d’Haïti.

Lors de la performance ce soir-là, une collecte de fonds était organisée par la Fondation Sylvenie Lindor afin d’envoyer 50 enfants haïtiens à l’école, une belle occasion de soutenir l’île et ses habitants qui souffrent de nombreux maux.

Une opportunité que le chanteur Jean Jean Roosevelt a saisie avec enthousiasme, lui qui est originaire de la Grande-Anse au sud-ouest d’Haïti et dont le répertoire est socialement engagé allant de l’amour à la persévérance en passant par la solidarité et l’environnement.

Couronné du prix TV5 Monde en 2013 et récipiendaire de la médaille d’or de la chanson aux Jeux de la francophonie, l’artiste a su charmer son public par ses influences multiethniques témoins du brassage culturel existant à

Haïti.

Au son des guitares

C’est sa guitare à la main et un grand sourire aux lèvres que l’artiste se présentait devant un public déjà conquis lors de la soirée après l’hymne national chanté avec brio par certaines des organisatrices.

L’artiste, lui, ouvrait le spectacle avec Désolé, une chanson reprise en cœur par les specta-

teurs.

Dans la salle, les gens se reconnaissent et s’embrassent, les tablées sirotent un punch et profitent du moment. De nombreuses personnes de la communauté haïtienne étaient présentes et prenaient plaisir à passer une soirée ensemble et, qui plus est, pour une bonne cause! Le concert perdura jusque tard dans la nuit au son des chansons de Jean Jean Roosevelt qui entraînait son public sur les pas de son île, Haïti.