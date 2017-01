Jean-Claude Legault est reconnu comme bénévole de l’année

Le 18 janvier, l’équipe de Réseau Ontario lançait la 36e édition de Contact ontarois et l’occasion pour l’organisme de remettre différent prix en reconnaissance aux acteurs de la communauté francophone.

Parmi les récipiendaires, Jean-Claude Legault recevait le prix du Bénévole de l’année en reconnaissance à son travail réalisé au sein des organismes Réseau Ontario et du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD).

Ce n’est pas la première fois que l’investissement bénévole de M. Legault est reconnu, lui qui recevait l’année dernière des mains de l’Association de la francophonie de l’Ontario, le Prix Florent-Lalonde pour son engagement au sein de la communauté.

« Je suis très ému, déclare Jean-Claude Legault. Recevoir un prix une nouvelle fois… » Pourtant, ce n’est pas un hasard si le bénévole se dénote, lui qui dédie une large partie de son temps aux autres aussi bien au niveau de la communauté francophone, que pour des programmes humanitaires tels que Meals on Wheels pour les personnes âgées ou encore l’intégration communautaire Community Living.

Marié à la directrice du COFRD, Élaine Legault, c’est par le biais de cet organisme que Jean-Claude Legault s’implique de plus en plus dans le bénévolat. Depuis une vingtaine d’années, il aide, entre autres, le COFRD dans le cadre de la promotion des spectacles et à la préparation des salles.

C’est en accompagnant son épouse à Contact ontarois, il y a de cela sept ans, que M. Legault décide de s’investir pour Réseau Ontario. « Je leur ai demandé si je pouvais être bénévole, et ils m’ont accueilli à bras ouverts », se rappelle-t-il.

Aide à la coordination pour la semaine Contact ontarois, présence en tant que délégué à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, investissement pour la troupe de théâtre communautaire Trait d’union, voilà autant des actions qu’opère l’homme pour aider au bon fonctionnement de l’organisation francophone.

« Tu reçois doublement de ce que tu donnes, confie M. Legault. On reçoit toujours des gens par les sourires. On voit la joie dans le visage du monde. Le bénévolat est essentiel de nos jours. Il y a de plus en plus de groupes et d’organismes et il y a de moins en moins d’employés… »

Un engagement que Jean-Claude Legault partage avec ses enfants qui, eux aussi, s’investissent dans le bénévolat à l’occasion de différents spectacles annuels.

Le prix du bénévole de l’année est accompagné d’une bourse de 1500 $ de formation auprès du collège La Cité. « Est-ce que je voudrais moi-même prendre un cours, s’interroge malicieusement cet aîné. Peut-être. Ou alors l’offrir à quelqu’un qui en aurait besoin. »