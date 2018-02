L’école élémentaire Micheline-Saint-Cyr a été inaugurée le vendredi 23 février en présence de membres de sa famille immédiate. Située dans le sud d’Etobicoke, la 50e école du Conseil scolaire Viamonde qui accueille des élèves de la maternelle- jardin à la 6e année a été ouverte en septembre 2017. Cette nouvelle ouverture d’école rappelle la demande croissante des parents à éduquer leurs enfants en langue française.

Ce sont Koubra Haggar, élève conseillère, et Haithem Hamoun, élève de 6e année, qui ont rythmé la cérémonie. Au cours de cette célébration remplie d’émotion, les élèves des différents niveaux ont interprété diverses chansons dont une berceuse autochtone et l’hymne de l’école.

La cérémonie s’est déroulée en présence de trois des enfants de Micheline Saint-Cyr : Chantal Hébert, journaliste entre autres au Toronto Star, Renaud Saint-Cyr, directeur d’Alpha Toronto, un organisme créé par Micheline Saint-Cyr, ainsi que Beaudoin St-Cyr. Des nombreux petits-enfants de Mme Saint-Cyr étaient également présents.

La direction de l’école a dévoilé deux plaques commémoratives, une avec la photo de tous les élèves et du corps enseignant et l’autre avec une photo de Micheline Saint-Cyr. De plus, Jean-François L’Heureux, président du CSV, et Mirela Lonian, directrice de l’école, ont offert aux membres de la famille Saint-Cyr des plaques ainsi que des cadeaux.

Renaud Saint-Cyr, le fils cadet de Micheline Saint-Cyr, a rendu un hommage émouvant à sa mère qui était plus que ça pour lui. « C’était ma collègue de travail », a-t-il confié à l’auditoire.

Micheline Saint-Cyr est une pionnière de la francophonie torontoise et a beaucoup fait pour la francophonie à une époque où il y avait peu d’organismes et d’écoles francophones. « Il n’y avait pas vraiment pas d’activité et rien n’était organisé pour les francophones », a rappelé Renaud Saint-Cyr.

Sa mère était une femme qui dérangeait, une leader qui n’avait pas peur et se posait la question du « pourquoi ça n’existait pas ». Elle a donc organisé des activités pour les enfants, des débats, des colloques, des vernissages, des ateliers, etc. pour les francophones de Toronto. Elle a aussi fondé le centre culturel La Chasse-Galerie. « Elle disait souvent : « Si quelque chose manquait, créons-le et on va faire du bruit », a souligné Renaud Saint-Cyr.

À la fin de la cérémonie, la coupe officielle du ruban a officialisé l’inauguration de l’école. Les élèves, le personnel ainsi que les invités ont ensuite eu droit à une part de gâteau.

PHOTO: Mirela Lonian et Jean-François L’Heureux procèdent à la coupe du ruban.