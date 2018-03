La radio communautaire francophone CHOQ FM 105,1 en collaboration avec l’ACFO Toronto a organisé, le lundi 19 mars, un forum populaire intitulé La culture est-elle une porte d’entrée vers une intégration réussie à Toronto?

Cette deuxième tribune fait partie de Carrefour CHOQ, une série de forums rendue possible grâce à une subvention « pour le renforcement des capacités communautaires multiculturelles » du gouvernement de l’Ontario en lien avec la francophonie et l’immigration.

La première rencontre avait eu lieu le 1er mars dernier et avait pour thème La valeur socio-économique de l’immigration francophone à Toronto.

Ces rencontres participatives sont ouvertes au public et permettent de débattre sur les enjeux de l’intégration des francophones en Ontario.

Le panel était composé de personnalités bien connues du secteur culturel : Florian François et Cyril Mignotet (créateurs de Franc’Open Mic), Nathalie Nadon (comédienne de Théâtre Novo et du trio vocal Les Chiclettes), Thierno Soumare (animateur culturel et régisseur événementiel). Housseyn Belaiouer (cadre à Reflet Salvéo) et Clément Panzavolta (agent de développement au Conseil de la coopération de l’Ontario) avaient également été invités à se prononcer sur cette question.

Selon les uns et les autres, la culture a différents sens. « La culture, c’est quelque chose qui nous rassemble et va au delà des arts », pour Florian François et Cyril Mignotet. Clément Panzavolta rebondit : « La culture se partage et se transmet ».

La ville de Toronto est multiculturelle. Pour tous les invités, le pluralisme culturel observé dans la Ville reine et dans la francophonie torontoise est une richesse. Thierno Soumaré a eu des mots forts à ce sujet : « Il faut vivre la culture des autres et s’adapter dans la culture de l’autre ». Mais cela peut « rendre le rassemblement difficile », pour Florian François.

Housseyn Belaiouer ajoute : « Regrouper les francophonies est un défi ». « Unir les gens est un énorme travail », renchérit M. Panzavolta.

Nathalie Nadon, pour sa part, donne une idée pour fédérer les différentes communautés francophones : créer des évènements qui mélangent les cultures tels que cabaret et musique africaine.

Vers la fin du forum, le débat s’est un peu enflammé. Bernard Dionne a lancé un cri d’alarme. Il a rappelé que des gens s’étaient battus pour obtenir des services en français et que d’ici 20 ans, ces derniers pourraient disparaître. « Si vous ne faites pas front commun, si vous ne vous unissez pas, je pense que vous allez lentement perdre des droits acquis. Les autres communautés culturelles, à un certain moment donné, vont commencer à réclamer leur part du gâteau », a-t-il lancé.

Néanmoins, le débat a pris fin sur une note positive avec des mesures concrètes que prendraient les intervenants pour améliorer l’intégration.

À ce sujet, Nathalie Nadon répond par ces mots : collaboration et réseautage. « On gagnerait vraiment à provoquer des collaborations », dit-elle.

Florian François rétorque : « Avoir une meilleure communication entre les différentes communautés ». Mettre en place un calendrier avec tous les évènements a aussi été évoqué, ce qui n’est pas la première fois d’ailleurs.

Ce débat a soulevé beaucoup de questions qui restent parfois sans réponse. Rassembler les différentes communautés francophones représente un défi et le chemin est encore long pour y parvenir. Cependant, des pistes de solution ont été suggérées, dont la collaboration. Serait-ce la clé de la réussite? L’avenir le dira.

Photo : de gauche à droite, les panélistes (devant) Elyzabeth Walling, Florian François, Cyril Mignotet et Housseyn Belaiouer; (derrière) Clément Panzavolta et Nathalie Nadon.