Malgré le froid et le temps maussade, des centaines de Torontois se sont rassemblés, le samedi 11 novembre, devant le mémorial des vétérans à Queen’s Park. Arborant le coquelicot, les citoyens se sont joints aux dignitaires, dont la première ministre Kathleen Wynne, pour commémorer le jour du Souvenir et honorer les vétérans et les soldats qui ont servi le pays en temps de conflits et de paix.

Ces commémorations rassemblent de plus en plus de monde chaque année et le lieutenant-général honoraire Richard Rohmer, un vétéran ayant participé au débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie en France, s’en félicite. Dans son discours, il a évoqué le fait que la foule était peu nombreuse lors de la première cérémonie à Queen’s Park en 2006. S’il ne fallait retenir que deux choses de cette cérémonie, ce serait les mots « se souvenir » et « ne pas oublier ». Deux phrases qui sont similaires et très différentes à la fois. Oui, il faut se souvenir pour ne pas oublier. Il faut d’abord se souvenir de tous ses hommes et femmes morts au combat.

« Aujourd’hui, il faisait froid. Mais il faut penser à ces personnes qui ont combattu dans la boue, dans la neige, etc. C’est vraiment extraordinaire de voir ce que ces gens-là ont enduré. Ici, on fait juste une heure et puis les gens grelottent. Mais imaginez, pendant des mois, ce que ça devait être pour eux. C’est vraiment émotionnel de venir ici, de penser à toutes ces personnes qui sont mortes et à celles qui sont revenues blessées soit mentalement soit physiquement », souligne Alice Kennedy, leader, Société des guerriers et vétérans du conseil du Premier peuple métis du Canada.

C’est donc grâce à tous ces combattants que le Canada est là aujourd’hui. Il ne faut donc pas voir la mémoire de ces soldats submergée par l’oubli. « Nous sommes réunis afin de témoigner notre gratitude pour le courage et la bravoure de ceux et celles qui ont mis leur vie en danger pour défendre et promouvoir les valeurs qui nous tiennent tant à cœur, à savoir la liberté, la démocratie et les droits de la personne, a mentionné la première ministre.

« Que le 11 novembre soit toujours un rappel qu’en tant que peuple, nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour résoudre les conflits par la diplomatie et une approche pacifiste, plutôt que par les menaces et la violence. J’invite la population de l’ensemble de notre province à ne jamais oublier les sacrifices de ceux et celles qui ont servi. » Une cérémonie solennelle qui a été rythmée par plusieurs moments marquants tels que les deux minutes de silence et de recueillement respectées par tous ceux présents à Queen’s Park et la lecture du poème Au champ d’honneur, la prestation a cappella. Vers la fin de la cérémonie, les dignitaires ont chacun déposé une couronne au pied du monument. Puis, les gens présents sont venus se recueillir devant le mémorial des vétérans et ont accroché leur coquelicot à la couronne du peuple.

Photo : le consul général de France Marc Trouyet et Roger Vandomme.