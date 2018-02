Quelques centaines d’étudiants et de chercheurs d’emploi de la communauté se sont présentés à une foire d’emplois bilingues le vendredi 9 février au Centre d’excellence du Collège Glendon. Cette activité était présentée dans le cadre du programme du Sommet sur le leadership et les carrières, une journée au cours de laquelle les étudiants ont participé à des ateliers interactifs et de réseautage avec les employeurs.

La foire d’emplois bilingues avait pour but de « créer des opportunités pour une action nouvelle, une pensée inspirée et un soutien stratégique au bénéfice des futurs leaders professionnels ». Une trentaine d’employeurs ont rencontré les visiteurs au rez-de-chaussée du Centre d’Excellence où les organisateurs du Centre de carrière et de développement des compétences y avaient installé des tables. Parmi ceux-ci, les conseils scolaires francophones, des agences de placement, le Centre francophone de Toronto, GM Financial et plusieurs organismes qui organisent des voyages éducatifs.

Les étudiants en ont profité pour laisser leurs coordonnées et curriculum vitae aux employeurs prêts à les embaucher. Nombre d’entre eux recherchaient des emplois d’été ou des stages d’apprentissage à temps partiel dans leur secteur d’intérêt. D’autres visiteurs, dont plusieurs arrivés récemment à Toronto, recherchaient plutôt un emploi à plein temps

Au cours de cette journée chargée, d’anciens étudiants ont raconté leur parcours professionnel, offrant des conseils aux participants. Un événement de réseautage a d’ailleurs permis aux étudiants de parler à certains de ces experts en tête-à-tête et de commencer à nouer des relations professionnelles. Les participants ont fait du réseautage avec des diplômés de Glendon, clarifié leurs objectifs de carrière et quelles seront les prochaines étapes, et établi des liens avec des étudiants partageant des idées similaires.

En plus de rencontrer plusieurs employeurs potentiels, la majorité des participants ont apprécié participer aux divers ateliers de développement des compétences et aux séances de discussions sur les sujets tels qu’établir une image de marque personnelle, mener des conversations critiques, et celui sur « le leadership par la vulnérabilité », c’est-à-dire que pour devenir un leader, il faut consentir à être vulnérable et faire toute sa place aux talents des autres. Bref, une expérience bénéfique pour ces étudiants en pleine planification de carrière.