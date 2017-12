Comment prendre en main son argent? C’est à cette question qu’a répondu le Forum pour la sécurité financière de notre communauté organisé par Oasis Centre des femmes et ses partenaires le mardi 5 décembre.

Au cours de cette journée, les résultats du rapport ESSOR : collaborer pour la préparation financière des femmes ont été présentés aux participants.

« L’argent, c’est un sujet dont on a vraiment besoin de parler à plusieurs niveaux, pour les femmes, pour les immigrants, pour les personnes qui habitent tout simplement dans la région de Toronto, qui est un contexte économique qui n’est pas facile », a indiqué la consultante Fayza Abdallaoui.

Tous ces facteurs peuvent créer un contexte de vulnérabilité pour les membres de la communauté, mais surtout pour les femmes. Selon les statistiques, les premières victimes sont les femmes quel que soit leur âge et leur catégorie socio-professionnelle. Les aînées sont touchées car il y a peu de cotisation pour la retraite et une espérance de vie plus élevée. Certaines femmes ont des difficultés à rentrer sur le marché du travail à cause du coût élevé des garderies. Les femmes victimes de violence sont elles aussi dans une précarité financière et Dada Gasirabo, directrice d’Oasis, l’a confirmé.

Pour aider à développer l’autonomie financière, des cours de littératie financière seront donnés dans les écoles, indique Serge Paul, agent de liaison communautaire au Conseil scolaire Viamonde. La littératie financière, cela doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Depuis quelques années, le ministère de l’Éducation a intégré cette matière au sein du curriculum pour tous les jeunes. En effet, c’est à partir de cet âge-là qu’on peut leur apprendre à gérer un budget. »

D’autres moyens sont mis en place pour sortir les femmes et les membres de la communauté de la précarité. Ainsi, certains organismes tel le Centre francophone aide avec la recherche d’emploi.

Bref, tous les conseils donnés au cours de cette journée peuvent bénéficier à tout un chacun. Pour Fayza Abdallaoui, il faut retenir un chiffre : « Pour chaque dollar gagné, le Canadien doit 1,76 $. Il y a un problème d’endettement très important ». D’où l’importance de savoir bien gérer son budget.