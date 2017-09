Georges Ansell, nouveau président du CA de Boréal

Dans le cadre de sa première réunion du personnel pour l’année scolaire en cours, le Collège Boréal annonçait quelques nouveautés au sein du conseil d’administration (CA). Georges Ansell a été élu nouveau président du CA et Vincent Lacroix devient vice-président.

Maintenant à la retraite, M. Ansell a fait carrière pendant plusieurs années au sein du ministère du Développement du Nord et des Mines. Fier d’appuyer le Collège Boréal et la communauté francophone, il a été membre du CA du Collège de 2003 à 2005 et de 2013 à 2017. Il en a aussi assuré la présidence de 2005 à 2009.