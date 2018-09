Du 21 au 23 septembre, le festival Francopho nie en Fête lançait son premier week-end de concerts gratuits dans le quartier de La Distillerie. Des artistes de la francophonie locale et internationale tels qu’Amélie et Les Singes Bleus, Trio Hassiba, Barbara Dorsaint, Jacobus et Kyris, pour ne nommer que ceux-ci, ont monté sur la scène installée à l’extérieur pour trois jours de festivités. Sur cette photo prise lors du lancement le vendredi après-midi, les organisateurs étaient fiers du fruit de leur travail. De gauche à droite : René C. Viau, Mary-Jane Owen, Thierno Soumaré et Jacques Charette.

Photo : courtoisie Mary-Jane Owen