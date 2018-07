La programmation de Francophonie en Fête, c’est lui. Jacques Charette est responsable du choix des artistes qui se produiront dans le cadre du festival. Le directeur général a innové, le jeudi 28 juin, dans le cadre de l’assemblée générale de ce rendez-vous qui veut « faire connaître et faire apprécier les arts de la scène francophone au public ».

Ce soir-là, Jacques Charette a dévoilé, trois mois avant l’événement, une partie de la programmation du festival qui se déroulera du 21 au 29 septembre prochain. Une première.

Il a notamment livré le nom de l’une des têtes d’affiches de cette 13e édition. Le groupe Boukman Eksperyans couvrira les quelque 2800 km qui séparent Haïti de Toronto, pour se produire le vendredi 28 septembre au théâtre Isabel-Bader. Pour la deuxième fois, Francophonie en Fête a prévu une soirée « afro-caribéenne ». Les organisateurs ont fait les choses en grand : le groupe haïtien est défini comme « culte ». Il « va attirer une clientèle multiculturelle très importante », espère Jacques Charette.

La première partie de la soirée sera assurée par « un groupe de musique africaine ». Francophonie en Fête donnera son nom « avant la mi-août », en même temps que ceux des groupes qui n’ont pas été dévoilés jeudi. Mais pourquoi livrer cette programmation en deux temps, une partie à la fin juin, l’autre en août? « On veut faire parler de nous sur les médias sociaux pendant l’été », explique Jacques Charette. Objectif de cette nouvelle stratégie : attirer davantage de public lors du festival. Et dépasser les quelque 7000 participants de l’an dernier, un chiffre qui augmente « d’année en année ».

Francophonie en Fête a changé de méthode en dévoilant sa programmation, mais les idées directrices restent les mêmes. Le festival s’articule toujours autour des concerts, de la danse, des conférences et ateliers animés par des artistes locaux pour 2000 adolescents dans les écoles. Jacques Charette imagine toujours « une programmation pour et par les francophones d’ici ». Il veut « intéresser toutes les communautés de la francophonie », alors « plus de la moitié des spectacles prévus à La Distillerie sont multiculturels ». Il y en aura une quinzaine, gratuits, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre. En tout, « 80 % des groupes » sont locaux. Une « vedette franco-ontarienne » se produira d’ailleurs le 25 septembre, Journée des Franco-Ontariens. Et Jacques Charette a programmé, une nouvelle fois, une « vedette québécoise qui fait partie de la tradition ». Il faudra attendre août pour connaître son nom.

Pour en savoir plus sur la programmation : https://francophonie-en-fete.com/ Les places individuelles pour Boukman Eksperyans sont proposées à 30 $ jusqu’au 9 août, elles passeront à 40 $ après cette date.

PHOTO: Le conseil d’administration de Francophonie en Fête