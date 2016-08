Des sons à profusion, tel est le thème de la 11e édition de Francophonie en Fête. Et profusion il y a à la découverte de la programmation du festival de musique dévoilée en conférence de presse.

Concerts gratuits et concerts payants

Annoncé avant l’été et figurant parmi l’un des concerts les plus attendus du festival, Michel Rivard tient la tête d’affiche de Francophonie en Fête et on s’attend à ce que le chanteur québécois ravisse la foule de ces titres doux-amers tels que Je voudrais voir la mer.

À ne pas manquer, la performance Stefie Shock chante Gainsbourg pour la première fois en tournée après les FrancoFolies 2016. L’artiste québécois Stefie Shock en adaptant des pièces du chanteur français Serge Gainsbourg promet un moment d’émotion et de poésie lors d’une plongée totale dans un univers purement gains-

bourien.

Le chanteur et leader du groupe franco-ontarien SWING, Michel Bénac sera également présent lors d’une conférence proposant aux parents quelques clés pour promouvoir le français auprès des enfants.

Parmi les noms figurants sur la liste des concerts gratuits, on compte des Franco-Ontariens bien connus de la communauté tels que Mélanie Brulée ou encore le groupe de chansonniers-cambrioleurs Welcome Soleil, mais également le groupe Hampaté Sahel Blues qui transporte le spectateur aux origines du blues de l’Afrique de l’Ouest et l’artiste malgache Donné Roberts et ses musiques du

monde.

Le rendez-vous des francophonies

Toutes les francophonies seront présentes durant ces cinq jours de festivités et feront vibrer de leur voix toute la beauté de la francophonie. Une belle programmation qui a été assurée malgré de nombreuses compressions budgétaires cette

année.

Entre concerts payants et concerts gratuits, les spectateurs ont l’embarras du choix et peuvent même se permettre le luxe de s’offrir le laissez-passer 4 jours qui, en plus d’ouvrir les portes de tous les concerts payants, assure également son entrée au cocktail d’ouverture du festival.

Un entrée VIP en quelque sorte, note en riant Jacques Charette, directeur général de Francophonie en Fête.

« On vous donne rendez-vous pour une explosion de sons francophones », conclut-il. Rendez-vous donc du 21 au

25 septembre pour cinq jours de Francophonie en Fête!

Laurence Stenvot