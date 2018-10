Franc’Open Mic souffle quatre bougies et, pour l’occasion, ses fondateurs Florian François et Cyril Mignotet ont célébré comme il se doit, le jeudi 18 octobre, au Rivoli.

Rendez-vous était pris dès 19 h 30 pour les artistes qui devaient s’inscrire pour la soirée. Suite à leur inscription, les organisateurs leur donnaient un ordre de passage. Autant dire que Franc’Open Mic a du succès et que l’engouement auprès des artistes francophones de Toronto est réel. En quatre ans d’existence, Franc’Open Mic a attiré pas moins de 200 artistes, selon M. François.

La salle est bondée, et les derniers arrivés se faufilent discrètement entre les tables pour trouver une place assise, et ce, sans succès.

Dès 20 h, Florian François et Cyril Mignotet montent sur scène sous un tonnerre d’applaudissements. Les deux compères expliquent les règles de la soirée. Les artistes ont 10 minutes sur scène, pas plus. Avec 30 artistes inscrits – un record pour cette activité francophone –, la soirée risque d’être chargée et longue. Cependant, le bar et le restaurant sont ouverts et les spectateurs en profitent pendant les moments d’intermittence pour commander à boire ou à manger.

La soirée débute en musique avec le groupe Unité, formé de Marc et Michel, qui interprète des chansons originales. Le deuxième à fouler les planches du Rivoli est bien connu des francophones. Employé au Conseil scolaire Viamonde, Serge Paul est quasiment de tous les événements francophones et est, lui aussi, un habitué de la soirée.

Alexia, avec sa musique électro et ses paroles accrocheuses, impressionne. Dommage qu’elle quitte bientôt Toronto!

Pour sa part, la chanteuse de jazz Melyssa Rose monte pour la première fois sur la scène de Franc’Open Mic. Avec sa voix chaude et envoûtante, elle rend hommage à Charles Aznavour, décédé le 1er octobre dernier, en chantant, a capella, Emmenez-moi dont la foule reprend le refrain en cœur.

Les artistes s’enchaînent et sont immortalisés par Julien, un photographe professionnel. Un beau souvenir pour les artistes et les organisateurs! Les quatre ans de Franc’Open Mic ont bien été soulignés. Longue vie à la scène ouverte francophone de la Ville reine!

PHOTO: Florian François et Cyril Mignotet