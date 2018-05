The Festival of Trees a battu son plein les 15 et 16 mai au centre Harbourfront. Le volet francophone, appelé Festival des arbres, a eu lieu le 17 mai en présence de plus de 2000 élèves du Grand Toronto. Ouvert aux écoles francophones, ce festival remet les prix « Tamarac , « Peuplier » et « Tamarac Express ».

Assis dans l’amphithéâtre extérieur du centre Harbourfront, les bambins attendent patiemment que le prix Tamarac Express commence. À l’arrivée de Josée, animatrice de l’événement et de Mini TFO, les enfants crient de bonheur. Leur attente est enfin terminée, ils vont pouvoir voir leurs auteurs et illustrateurs préférés. Les huit écrivains entrent sur scène et sont accueillis comme des vedettes. Suivent de près des enfants portants des pancartes à l’effigie de chaque livre sélectionné pour le prix Tamarac Express.

Assis au premier rang, les auteurs sont vraiment très fiers d’être là. Sourire aux lèvres, certains prennent des photos des spectateurs. Le défilé commence alors. Tour à tour, les enfants s’avancent au micro et présentent un auteur.

Puis, l’auteur en question fait un petit discours qui est acclamé par la foule. En entendant le nom de certains livres, dont Le champ maudit et La belle histoire d’une vieille chose, les jeunes explosent de joie. Il y a encore plus d’ambiance que dans un concert de rock.

Après près de 45 minutes de suspense, le gagnant est annoncé sous un tonnerre d’applaudissements. C’est François Gravel, auteur de plus de 120 livres pour enfants et adultes, qui reçoit le prix Tamarac Express pour son livre d’horreur Le champ maudit. Un livre peu commun dans la littérature jeunesse qui raconte l’histoire d’un petit garçon qui suit un lapin dangereux dans un champ de maïs.

C’est la première fois que M. Gravel gagne ce prix et il en est très content. « Ça me fait immensément plaisir de gagner. On écrit pour les enfants et pour être lu. Souvent quand on écrit pour les enfants, c’est le premier livre qu’ils ont lu de leur vie, ce qui va déclencher chez eux le goût de lire », confie-t-il. À la fin du spectacle, les enfants sont ravis et se précipitent vers la sortie. L’auteur est tout de suite pris d’assaut par des jeunes qui veulent avoir son autographe.

Rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine édition !

PHOTO: François Gravel pose en compagnie des autres auteurs du prix Tamarac Express