Retenez bien le nom de cet évènement : Franco-Réseau. Cette soirée de réseautage créée par Yovana Ramasawmy, qui travaille chez Kobo, n’en est qu’à ces débuts et déjà elle fait fureur.

C’est en février 2018 que la jeune femme d’origine mauricienne lance la première soirée qui attire quelque 150 personnes. Francophones, francophiles, et même des anglophones, s’y retrouvent pour échanger en français et pour réseauter.

« Cette soirée a attiré des gens de partout », mentionne Mme Ramasawmy. Pour une première, c’est un beau coup. D’autant plus que la jeune femme l’a annoncée que sur sa page Facebook et sur le groupe Facebook pvtistes. « Je n’ai fait aucune promo pour cet événement. C’est le bouche-à-oreille qui a fonctionné », a-t-elle indiqué.

Arrivée à Toronto après un passage en Australie il y a plusieurs années, la jeune femme travaille en anglais et ne pratiquait pas beaucoup son français. Rencontrer des francophones n’était donc pas évident. De plus, elle trouvait qu’il n’y avait pas beaucoup d’évènements francophones dans la Ville reine.

Elle décide alors de créer cette soirée au nom simple, mais percutant : Franco pour francophone, bien sûr, et réseau pour réseautage. « On comprend tout de suite de quoi il s’agit. C’est informel et après le travail », dit-elle.

Ouvert à tous, Franco-Réseau est surtout destiné aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas grand monde à Toronto. « Je voulais rassembler les francophones et aider les nouveaux arrivants, poursuit-elle. Quand tu viens d’arriver, tu ne connais pas beaucoup de gens et tu veux te faire des amis. Ceux qui sont là depuis longtemps peuvent donner des conseils à ceux qui viennent d’arriver ». C’est aussi un bon moyen de pratiquer le français pour ceux qui sont entourés d’anglophones dans leur vie quotidienne.

Même si Franco-Réseau n’en est qu’à sa deuxième soirée, Mme Ramasawmy envisage songe à développer l’événement. « J’aimerais inviter des recruteurs pour rencontrer des gens (…) et faire une soirée Speed Networking. Il y a certaines personnes qui restent dans leur groupe d’amis et qui ne vont pas voir les autres. Ce concept permettrait de rencontrer tout le monde », souligne-t-elle. Autre idée évoquée par la jeune femme : une soirée plus petite autour d’un café.

Ce type d’évènement à l’image d’Apéro Chic intéresse énormément les francophones, les francophiles et même les anglophones curieux de faire de nouvelles rencontres.