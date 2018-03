L’assemblée générale constitutive de la Fédération Tricolore de Toronto s’est déroulée le 26 mars dernier, en présence des premiers membres et des représentants des organisations fondatrices : le Consulat général de France à Toronto, l’Alliance Française, la Toronto French School, le Lycée Français de Toronto et les sections locales de l’Union des Français de l’Étranger et de Français du Monde. Au terme des élections, Olivier Debregeas a été élu président.

La Fédération a pour objectif de rassembler les membres de la communauté française du centre, du sud et du sud-ouest de l’Ontario pour renforcer les liens d’amitié entre la France et le Canada. Cette volonté se traduira par l’organisation d’évènements et activités visant à célébrer la culture, les fêtes et les traditions françaises, comme le Jour de la Bastille qui aura lieu cette année au parc de Wychwood Barns, le samedi 14 juillet. La Fédération soutiendra aussi certains projets et évènements conduits par les Français et francophiles de la région.

Le président Olivier Debregeas a déclaré : « Nous sommes partis du constat qu’il y a de plus en plus de Français dans la région de Toronto, mais qu’on pouvait faire plus pour aider à structurer la communauté. Notre idée est d’apporter une impulsion supplémentaire à la présence française, en se donnant les moyens de conduire chaque année des projets d’ampleur, mais aussi en soutenant les activités d’organisations partenaires ou d’autres initiatives individuelles. « L’adhésion est ouverte à tous les Français, francophones et francophiles, nouveaux venus ou installés de longue date dans la région, mais aussi aux associations qui partagent nos valeurs et voudraient travailler avec nous. »

SOURCE : Fédération Tricolore de Toronto