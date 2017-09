Le conseil d’administration du Centre francophone de Toronto (CFT) vient d’annoncer l’embauche de Florence Ngenzebuhoro à titre de directrice générale de l’organisation.

« Mme Ngenzebuhoro est la personne idéale pour prendre les rênes du Centre, compte tenu de son expérience dans le domaine des centres de soins de santé communautaires multiservices et de sa profonde connaissance de l’univers des bailleurs de fonds », a indiqué Claire Francoeur, présidente du CFT.

Mme Ngenzebuhoro possède plus de 13 ans d’expérience de gestion dans un centre de santé communautaire. Elle a aussi œuvré pendant 10 ans pour le gouvernement de l’Ontario. Elle occupe actuellement le poste de superviseure de programmes et coordonnatrice des Services en français pour la région ouest pour le ministère des Services sociaux et communautaires et pour le ministère des Services à l’enfance et à la famille. Mme Ngenzebuhoro détient une maîtrise en service social de l’Université Laurentienne de Sudbury, un certificat en counseling de groupe et individuel du Mohawk College of Applied Art de Hamilton et un Baccalauréat en droit civil de l’Université du Burundi.

« Je veux aider à faire une différence. C’est un honneur de me retrouver à la tête de l’un des piliers de la francophonie torontoise. Il me tarde de travailler avec l’équipe exceptionnelle du CFT pour accroître l’accès aux services en français et oeuvrer à ce que l’essor de notre communauté se poursuive », indique Mme Ngenzebuhoro.

Mme Ngenzebuhoro entrera officiellement en fonction d’ici la fin du mois de septembre. D’ici là, Aissa Nauthoo, directrice de la clinique juridique du CFT assurera l’intérim.

Source : Centre francophone de Toronto

Photo : Florence Nigenzebuhoro.