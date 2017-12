Les Indisciplinés de Toronto sont fiers d’annoncer qu’ils ont reçu, le dimanche 10 décembre, un certificat de félicitations de la part de la députée provinciale pour la circonscription de Davenport, Cristina Martins, au nom de la Province de l’Ontario. La députée Martins a assisté à la dernière représentation de Frontières libres à l’auditorium de l’École secondaire Toronto Ouest. Elle a dit avoir beaucoup apprécié le spectacle et est restée après la fin pour féliciter les comédiens. Avant le spectacle, elle a remis aux Indisciplinés de Toronto un certificat félicitant la troupe pour sa mise en scène de Frontières libres et sa 9e saison. Geneviève Brouyaux a remercié la députée, en soulignant que depuis leur création en 2009, Les Indisciplinés de Toronto avaient donné à des dizaines de personnes l’occasion de participer, sur scène ou en coulisses, et avaient accueilli nombre de jeunes metteurs et metteuses en scène, dont Élodie Dorsel.

Source : Les Indisciplinés de Toronto