Le centre de santé communautaire (CSC) TAIBU à Scarborough recevra 223 649 $ sur la période 2017-2020. Ce financement, qui provient d’un fonds destiné à des activités multiculturelles, servira à mettre en place le programme « Jouons à l’intégration : Défis et opportunités à travers le théâtre et l’art ».

« Nous avons choisi TAIBU, car l’organisme a un très bon dossier. Dans la circonscription de Scarborough Nord, les minorités représentent 91 % de la population. TAIBU n’est pas seulement un centre de santé communautaire, c’est un hub pour le quartier, fournissant de nombreux programmes. Nous sommes au bon endroit, au bon moment avec la bonne équipe, et le bon projet et c’est pourquoi nous avons décidé de financer Jouons à l’intégration » a indiqué le député Shaun Chen.

La communauté francophone augmente dans la région de Scarborough. Le CSC TAIBU a compris qu’il était nécessaire de répondre aux besoins de ces résidents en leur offrant des services de santé dans leur langue première. Aujourd’hui, le centre élargit son offre en proposant ce nouveau programme.

L’organisme dessert en grande partie les immigrants, et voit arriver dans ses locaux des nouveaux arrivants qui ont parfois des difficultés à trouver un emploi ou qui n’ont pas un travail au niveau de leurs qualifications, ce qui peut engendrer du stress et des frustrations.

« J’ai pensé que la santé n’est pas seulement liée aux effets de maladie. Quand quelqu’un arrive dans un pays et qu’il connaît un stress d’intégration, ça peut avoir un impact sur sa santé mentale », mentionne Darling Emile, promotrice de la santé à TAIBU.

Mme Emile a donc eu l’idée de créer ce programme pour remédier à cela et aider les immigrés dans leur intégration. « On veut utiliser le théâtre pour faire comprendre à l’immigrant qu’il n’est pas seul et que d’autres avant lui ont vécu cette situation. On va faire des mises en situation et partager les expériences des gens qui ont réussi. On va aussi utiliser l’art. De nos jours, on fait un lien entre l’art et la santé. »

Jouons à l’intégration est ouvert aux adultes et aux jeunes. Il y aura des ateliers en partenariat avec les conseils scolaires Mon Avenir et Viamonde. TAIBU est actuellement en discussion avec le Centre francophone de Toronto qui, par le biais de son programme PIDEF, aide les jeunes immigrants dans les écoles.

Pour plaire aux jeunes générations, TAIBU se servira du numérique. « On va engager quelqu’un qui va faire avec eux des vidéos pour expliquer le parcours de leur immigration. On va adapter le programme pour les jeunes », a conclut Mme Emile.

PHOTO: De gauche à droite, Darling Emile (TAIBU), Shaun Chen (député Scarborough-Nord), Liben Gebremikael (TAIBU) et Gary Anandasangaree (député Scarborough-Rouge Park)