L’exposition Feathers & Rust (en français Plumes & Rouille) au cœur du district de La Distillerie a ouvert ses portes il y a quelques jours. Le peintre Yoakim Bélanger partage l’affiche avec les sculpteurs Yann Normand et Bénédicte Parmentier. Cette exposition met en lumière l’opposition entre fragilité et force représentée par les plumes et l’acier de Yann Normand, les panneaux oxydés par la rouille de Yoakim Bélanger et les sculptures blanches douces et fragiles de Bénédicte Parmentier.

L’idée du thème de l’exposition est partie d’un échange entre les artistes Bélanger et Normand. « On parlait de notre travail. On regardait où j’étais rendu avec les plumes en acier et également avec les plumes naturelles. On trouvait justement qu’il apparaissait une dichotomie entre les choses, des éléments qui étaient en opposition », indique Yann Normand. « Nous travaillons sur le métal tous les deux, ajoute Yoakim Bélanger. C’est la première fois que je faisais une collaboration et la personnalité de Bénédicte et de Yann est un bon match. On connaît bien le travail de chacun et on savait où on s’en allait. »

Par le biais de cette exposition, le visiteur pourra découvrir le travail des trois artistes, notamment les haches de Yann Normand qui ont été rongées par la rouille et un triptyque phénoménal intitulé Les portes du ciel, composé de plumes noires à foison. Le travail de Yoakim Bélanger combinant graffiti, acier oxydé et aluminium donne des oeuvres vibrantes telles Skygazing et Leaving Amber.

Les sculptures de Bénédicte Parmentier rappellent, quant à elles, les thèmes de l’enfance et de l’âge adulte : Don’t be shy et Happy like a bunny.

Les trois Québécois ont leur personnalité, leur style bien identifiable mais les trois univers mis côte à côte se marient à merveille.

Une autre particularité est la collaboration des artistes sur les œuvres Full moon, Resistance et Amour 2.0. Sur Resistance, Yann Normand a donné carte blanche à Yoakim Bélanger. « J’ai créé la plume en acier et Yoakim est intervenu en ajoutant les couleurs et autres », indique Yann Normand. D’autre part, Amour 2.0 mixe une sculpture de Bénédicte Parmentier et une peinture de Yoakim Bélanger. « J’ai fait la sculpture en premier et Yoakim s’est inspiré de ça pour créer le tableau derrière », souligne Bénédicte Parmentier. On voit que les trois artistes se font confiance et ont une certaine complicité entre eux et le résultat est là. Les collaborations sont réussies.

Le Québec foisonne d’artistes talentueux et Yann Normand, Yoakim Bélanger ainsi que Bénédicte Parmentier en font partie. Pour découvrir le nouveau travail de ces artistes, rendez-vous dans l’espace Cooperage de la galerie Thompson Landry.