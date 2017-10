La galerie Thomson Landry propose, du 27 octobre au 5 novembre, une exposition intitulée SYLVAIN TREMBLAY : Brooklyn, Beijing, Dubai, Montréal. De plus, l’exposition donnera lieu au lancement d’un livre sur les sept dernières années de l’artiste québécois et la projection de son documentaire The Master Project : Leonardo da Vinci qui suit la vie du maître de la Renaissance de l’Italie à la France.

Sylvain Tremblay est un artiste aux multiples talents. Graphiste de métier, c’est en 2002 qu’il décide de changer de vie et de se lancer à plein temps dans sa passion, la peinture. Le succès arrive rapidement et il expose à l’étranger, en Europe, à Hong Kong et Singapour notamment. Ces voyages font évoluer son style.

« Je voyais que dans les jours qui suivaient mon retour, ma palette, mes concepts avaient une certaine transformation, se rappelle-t-il. Les voyages m’inspiraient ».

Ainsi, en 2010, il part s’installer à Beijing, en Chine, où il restera deux ans. Un choc culturel qui l’inspire pour son œuvre. En 2012 il reçoit une offre pour enseigner l’histoire de l’art à l’université canadienne de Dubai. Nouveau départ, nouveau pays!

Sylvain Tremblay ne se cantonne pas à un style, mais sort de sa zone de confort en créant autre chose. « Dans les dernières années, j’ai voulu explorer. (…) Pour un artiste, c’est le début de la fin de se dire qu’on est prisonnier dans un style. J’avais envie de faire des séries », confie le peintre.

Une visite de l’exposition permettra donc au public de découvrir trois séries différentes. Le style « Brook », tout droit sorti de son séjour à Brooklyn; la série « Signature » (« C’est ce que les gens connaissent de moi. On part d’un fond plutôt abstrait qui met en valeur un personnage ») et la série « Leroux », patronyme de sa mère qu’il voulait honorer représentant des moments de vie. « Dans cette dernière série, il y a une perspective, une mise en scène ».

Malgré les différences entre les séries présentées, les visiteurs ne seront pas perdus. « Les séries gardent la patte de Sylvain Tremblay. Vous allez reconnaître l’artiste à 100 % », ajoute-t-il.

Aujourd’hui, Sylvain Tremblay vit entre Montréal et New York. L’aventure continue pour le peintre qui a obtenu un visa d’artiste américain. D’ici quelques mois, il emménagera donc à Brooklyn. « J’ai signé un bail de trois ans », confie-t-il. Une nouvelle aventure et qui sait, une nouvelle série d’œuvres en perspective.