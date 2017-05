Après avoir fait leur spectacle dans deux écoles de Toronto, les jeunes Français de Champigny-sur-Marne, village natal d’Étienne Brûlé, ont posé leurs valises au théâtre de la rue Spadina pour une dernière représentation le samedi 29 avril.

Le rideau s’ouvre. On découvre sur scène, l’enseignant de musique Jonathan Bour au piano. Entre un élève, qui commence à raconter l’histoire d’Étienne Brûlé. Les autres jeunes suivent et entonnent en chœur une des chansons du spectacle.

La présentation est rythmée par des danses et des chansons en solo réalisées par quelques élèves. Quelle belle initiative que de faire interpréter le personnage d’Étienne Brûlé par trois garçons et une fille, et celui de Champlain, par deux filles. Cela donne la possibilité à plus d’un élève d’être mis en vedette!

Le travail des trois dernières années a vraiment payé. Le résultat est formidable. Les élèves sont tous soudés sur scène. Ils s’entraident. Élodie Cugnière et Caroline Baudou sont vraiment fières d’eux, car ils ont dû s’adapter en un temps record aux différentes scènes sur lesquelles ils ont joué.

« Quel que soit le lieu, qui peut le moins, peut le plus », insiste Mme Cugnière. « On est extrêmement touchés par l’accueil des gens, leur bienveillance. On a réussi à monter quelque chose en se débrouillant, et le résultat aujourd’hui nous dépasse. (…) Quand on voit ici (à Toronto) ce qui est fait autour de la francophonie, de la culture, on est impressionnés », ajoute Mme Baudou.

Quel beau travail réalisé par ces 26 jeunes. Ils chantent, ils dansent, ils jouent pour le plus grand plaisir des yeux et de tous les spectateurs du théâtre Spadina. La magie opère. Le public ressort du spectacle avec l’envie de réécouter les chansons très entraînantes. Mission accomplie pour les élèves de Champigny-sur-Marne qui ont tous été à la hauteur de l’événement.

Photo : les élèves français ont réalisé leur dernière représentation au Théâtre Spadina.