Elle a le ton calme et la voix posée de ceux qui racontent une histoire étudiée dans ses moindres détails. C’est sur ce registre qu’Helen Antoniou évoque Eric Molson. Elle connaît bien l’ancien patron du brasseur emblématique qui porte son nom. D’abord parce qu’Eric Molson est son beau-père. Et surtout parce qu’elle s’est plongée dans son parcours pendant cinq ans. Le résultat de cet important travail de recherche, c’est un livre.

Helen Antoniou vient de publier Le retour à la bière… et au hockey – L’histoire d’Eric Molson. Une fresque de 504 pages, qui restitue la trajectoire de celui qui a aussi racheté le Canadien de Montréal. Mais pas seulement. Car évoquer l’histoire d’Eric Molson, c’est parler de beaucoup, beaucoup de choses différentes.

« Je dirais que c’est un livre sur l’histoire d’un homme. Et sous-jacent à cet homme, on voit l’évolution des affaires qu’il a dû gérer, on voit aussi sa passion pour le hockey et comment ça s’est passé dans le hockey », explique Helen Antoniou, assise dans une salle du cabinet de relations publiques National, à Toronto, où elle est venue présenter son premier ouvrage le mardi 8 mai.

C’est aussi une histoire de famille, comme l’est Molson depuis sept générations. Un exemple de longévité plutôt rare… et lié à des principes. Helen Antoniou pense « que l’une des raisons pour lesquelles cette famille a pu rester impliquée dans l’entreprise de la façon dont elle le fait, c’est grâce aux valeurs » qu’Eric Molson a transmises à ses fils. D’ailleurs, Andrew, le conjoint d’Helen Antoniou, siège au conseil d’administration de Molson Coors Brewing Company. Geoff en est le vice-président.

Il est donc beaucoup question de ces valeurs. « J’essaye de les montrer plus que d’en parler », corrige doucement l’auteure. Un exemple marquant? Eric Molson a dit non à « une prime de 50 millions de dollars » afin de pouvoir mener à bien la fusion avec Coors, finalisée en 2005. Car « il croyait qu’à long terme, la valeur de la compagnie allait grandir avec cette fusion-là ».

Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer de ce livre, car Helen Antoniou raconte l’histoire, et toute l’histoire, y compris les difficultés rencontrées par Eric Molson. « On a tous nos propres défis à surmonter et c’est intéressant de voir comment une personne comme lui l’a fait. Une personne a priori introvertie, une personne qui a priori ne voulait pas rentrer dans le business », dit encore la coach de leadership. Elle évoque notamment une « combinaison d’humilité et de détermination très puissante ». Un exemple qui peut parler à beaucoup de monde, au-delà du milieu de la bière, des affaires ou du hockey.

Le retour à la bière… et au hockey – L’histoire d’Eric Molson. McGill-Queen’s University Press. 504 pages.

PHOTO : Helen Antoniou est venue présenter son premier ouvrage à Toronto le 8 mai dernier.