Pour une deuxième année consécutive, le concours d’épellation en français Épelle-Moi Canada invitait les élèves de Toronto à s’affronter à la compétition régionale qui avait lieu à l’école secondaire Père-Philippe-Lamarche le samedi 8 avril. Une centaine d’entre eux, provenant des écoles francophones et d’immersion de la région, ont répondu à l’appel.

Épelle-Moi Canada a pour mission de promouvoir et valoriser la langue française et le bilinguisme auprès des jeunes partout au pays. Le concours permet aux jeunes, aux parents et à la communauté de participer activement au processus d’apprentissage. « Nous sommes heureux d’accueillir tous ces élèves pour l’édition 2018 afin de contribuer à la célébration de notre francophonie et construire un avenir basé sur des valeurs solides et durables, explique Dorine Tcheumeleu, fondatrice et directrice générale d’Épelle-Moi Canada. Cette année, plus de 1500 élèves participent à la compétition en province, soit le double de l’année dernière. »

La journée à Scarborough a commencé tôt le samedi matin avec le concours du cycle primaire pour les enfants de 6 à 8 ans, puis vers l’heure du midi celui du cycle moyen (élèves de 9 à 11 ans) suivi d’une pause et de la finale régionale du cycle intermédiaire pour les jeunes du niveau secondaire âgés de 12 à 14 ans. Un long processus qui s’est terminé vers 17 h devant les parents et amis des participants, ainsi que de nombreux bénévoles. Le jury pour les trois finales était composé d’une juge, d’une lectrice de mots et une autre de noms, d’une personne-ressource, d’un responsable des mots et d’une arbitre pour les contestations. L’activité était animée par Guilène Fotso, coordonnatrice régionale d’ÉMC Centre-Sud.

La compétition a donné lieu à plusieurs luttes serrées, ce qui a fait augmenter le niveau d’émotion chez plusieurs élèves. Certains candidats étaient nerveux et fatigués, surtout en fin de journée. Les jeunes ont travaillé fort depuis le mois de janvier pour se préparer au concours. Ils voulaient tous bien faire et finir le plus haut possible au classement final. « Mais l’important est que tous les participants sont ressortis grandis de l’expérience », disait Mme Fotso. Les gagnants de chaque cycle sont quant à eux repartis avec un montant d’argent, et les autres finalistes avec une médaille bien méritée.

Les finalistes qui représenteront la région de Toronto au championnat provincial-national du 6 mai prochain sont, au cycle primaine, Sarah Tahani (Lycée français, 1re place), Bilan Omar (école Mathieu-da-Costa, 2e place) et Mathieu Choquet (école G.-É.-Cartier, 3e place); au cycle moyen, Grace Ishak (école Our Lady of Wisdom, 1re place), Sofia Berrada (école Jeanne-Lajoie, 2e place) et Hanaye Ono (école Jeanne-Lajoie, 3e place); et au cycle intermédiaire, Marène Diongue (école Ronald-Marion, 1re place), Julie Wehbe (école Mgr-de-Charbonnel, 2e place) et Maggie Wilcox (Toronto French School, 3e place).

PHOTO: De jeunes champions maîtres dans l’art de l’épellation!