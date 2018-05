Une semaine après l’attaque à la camionnette-bélier qui a percuté 26 piétons dont 10 mortellement, sur plus de 2 kilomètres dans la rue Yonge, les Torontois se sont massivement déplacés sur les lieux du drame, dans le quartier de North York, le dimanche 29 avril.

La veillée interconfessionnelle, à laquelle ont pris part le premier ministre Justin Trudeau, le maire de Toronto John Tory, la gouverneure générale Julie Payette, ainsi que les premiers ministres de l’Ontario et du Québec Kathleen Wynne et Philippe Couillard, a rassemblé plusieurs milliers de personnes venues rendre hommage aux victimes.

Une partie de la foule a emprunté à pied l’itinéraire meurtrier de la camionnette sur la rue Yonge, dont le trafic a été interrompu entre les avenues Sheppard et Empress, avant de se recueillir devant le mémorial, à l’entrée de la place Mel-Lastman où les drapeaux étaient en berne. Les participants en deuil ont dû patienter de longues minutes avant de pouvoir franchir les barrières protectrices et déposer une fleur, un mot ou encore une bougie, à la nuit tombée.

Quadrillée par les forces de police qui occupaient les intersections, les toits et effectuaient des rondes à cheval comme en hélicoptère, la place était placée sous très haute sécurité.

« Notre ville a été ébranlée pour un jour seulement, car nous savons ce que nous représentons et nous savons ce que nous ne défendrons pas », a lancé au micro un rabbin. À ses côtés, un révérend, un imam et un moine bouddhiste se sont succédé sur la grande scène élevée au pied du Civic Centre de North York.

Tour à tour, les représentants des différentes communautés religieuses ont exprimé leur peine et envoyé un message fort : celui d’une ville unie, résiliente et déterminée qui tire sa force de la diversité et de la solidarité.

À l’annonce du montant des fonds recueillis par la Ville en faveur des familles des victimes, le public a applaudi. TorontoStrong a réuni plus de 1,9 million $ à l’heure où nous écrivions ces lignes. La veillée s’est achevée sur l’hymne Ô Canada chanté par une chorale et repris par la foule devant la scène et partout sur la place, jusque sur la rue Yonge où des écrans géants étaient disposés.

Tandis que Toronto se relève tout juste de la terrible tragédie, l’enquête se poursuit pour déterminer la culpabilité et le mobile du tueur présumé. Alek Minassian fait face pour l’heure à dix chefs d’inculpation pour meurtre et 13 autres pour tentative de meurtre.

Photos : Des milliers de Torontois ont rendu hommage, le dimanche 29 avril sur la place Mel Lastman, aux victimes de l’attaque à la camionnette-bélier qui a fait 10 morts et 16 blessés sur la rue Yonge, dans le quartier de North York.