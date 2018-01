Lors de son lancement officiel, le mercredi 17 janvier, la Société Économique de l’Ontario (SÉO) a signé un nouvel accord de collaboration avec le Consulat Général de France à Toronto concernant l’accompagnement en employabilité des Français en Ontario.

« Le Consulat général de France à Toronto est, depuis plusieurs années, un de nos partenaires majeurs et la signature de cette nouvelle convention vient consolider l’excellence de nos relations d’affaires, tout en offrant de nouvelles perspectives. L’Ontario veut augmenter l’immigration francophone et il est évident que notre partenariat s’inscrit totalement dans cette volonté politique, a indiqué Nathalie Grenier, présidente de la SÉO. Il va permettre aux Français d’être mieux conseillés pour venir en Ontario et d’être orientés dans leurs recherches pour un nouvel emploi ou dans leur projet entrepreneurial.

« Dans le cadre de notre convention, deux objectifs ont été clairement identifiés : l’accompagnement des Français détenteurs de permis vacances-travail et, surtout de travailler de concert avec le gouvernement provincial pour la reconnaissance de certains diplômes et qualifications de France. Notre démarche commune pour faciliter l’intégration professionnelle des Français nous semble à la fois réaliste et nécessaire au regard des défis qu’ils rencontrent actuellement et nous nous félicitons de cette nouvelle étape dans notre collaboration. »

Pour sa part, le consul général de France à Toronto, Marc Trouyet, a fait valoir que « le consulat général et la SÉO ont une volonté commune : s’assurer que les immigrants Français, y compris les jeunes en visa vacances-travail dont la moitié reste en Ontario, réussissent leur intégration professionnelle. Pour cela, l’accès à l’information est clé, y compris en matière de reconnaissance des diplômes. Parce que nous avons travaillé de nombreuses années avec le RDÉE Ontario, nous savons pouvoir compter sur la SÉO pour offrir à nos compatriotes les moyens de trouver un emploi ou créer leur entreprise dans la province. »

SOURCE: SÉO