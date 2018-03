L’artiste franco-ontarien Emmanuel Elkabas-Besnard expose une douzaine de ses oeuvres à la Galleria 814, située au 814 avenue St. Clair Ouest.

C’est à l’âge de 6 ans que le jeune homme découvre la peinture. C’est une véritable révélation pour lui. Depuis ce jour, Emmanuel Elkabas-Besnard se consacre pleinement à son art. Récemment diplômé de l’École des Beaux-Arts de l’Université York à Toronto, il peint de quatre à cinq heures par jour. Ce travail s’avère payant! Et oui, M. Elkabas-Besnard n’en est pas à sa première exposition : il a déjà dévoilé ses oeuvres à l’Alliance française de Toronto en 2008, à la Gales Gallery en 2013 et à la galerie du Collège Glendon en 2016.

Mais quelles sont ses sources d’inspiration? Le jeune homme avoue qu’il est inspiré par différents courants de peinture. Parmi eux, on retrouve les impressionnistes avec Monet. Il cite également Renoir, Cézanne et Gauguin. Le jeune homme est également inspiré par le Groupe des Sept, notamment Tom Thomson, Lawren Harris et Arthur Lismer. Les autres sources d’inspirations de M. Elkabas-Besnard sont les bruits, les saisons et surtout les couleurs, notamment à l’automne. Le peintre décrit son style comme « réel », un savant mélange entre « impressionnisme » et « abstrait ».

À la Galleria 814, les visiteurs peuvent admirer « les pérégrinations canadiennes » du peintre, des paysages magnifiés par le pinceau de l’artiste. Cette série de tableaux est inspirée par un voyage en voiture qu’il a fait entre Toronto et Vancouver.

« Quand j’ai voyagé au Canada, j’ai beaucoup été dans les campagnes, dans les petites villes, et j’ai vu comment le Canada change beaucoup. Mon pays m’inspire énormément ».

En regardant attentivement ces œuvres, l’œil avisé retrouve quelques touches des grands maîtres impressionnistes et des peintres du Groupe des Sept. Mais ces toiles ne sont pas de pâles copies. M. Elkabas-Besnard a son propre style. Ce qui frappe vraiment en regardant ses peintures, c’est ce « splash » de couleurs toutes plus vives les unes que les autres.

Emmanuel Elkabas-Besnard est un peintre prolifique en constante évolution. Un artiste à suivre!

PHOTO: Emmanuel Elkabas-Besnard pose devant quelques-uns de ses tableaux.