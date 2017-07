Une oeuvre de Dominique Prévost vient de s’envoler pour la Turquie. Ce samedi midi à la place Nathan Phillips, l’artiste conclut une vente, dans le cadre de la Toronto Outdoor Art Exhibition 2017.

Plus tôt dans la journée, l’une de ses peintures est partie vers Boston, la veille en direction de Chicago. Mais ce n’est pas le plus important, dit celle qui est née à Québec et s’est installée en Ontario en 1984. C’est « l’échange qui m’intéresse », sourit-elle face aux gratte-ciel en verre, juste à côté de l’hôtel de ville de Toronto.

Et effectivement, chaque fois que l’une de ses oeuvres change de main, Dominique Prévost discute et rit avec ceux qui achètent les toiles où se mêlent lignes d’horizon, ciels bleus ou rouges, arbres ou bâtiments.

Dans son travail, deux éléments reviennent en boucle : la lumière qui change et les paysages ». « Ce sont mes thèmes, explique Dominique Prévost, fascinée par le mouvement de l’eau.

L’aquarelle est son médium privilégié, mais elle travaille aussi avec l’acrylique et avec plusieurs sortes de papiers différents dont le washi, un papier japonais fait à la main.

Son inspiration? « Tout ce qui m’entoure », poursuit l’artiste basée à Oakville. Mais il faut que son travail reste « assez abstrait pour que les gens puissent s’imaginer à l’intérieur de ce paysage ».

D’ailleurs, « j’adore quand les gens voient des choses complètement différentes de celles que je vois », glisse Dominique Prévost dans un sourire.

C’est pour continuer à partager et échanger qu’elle revient encore et encore à la Toronto Outdoor Art Exhibition.

Dominique Prévost y propose ses oeuvres tous les ans depuis 25 ans : c’était sa première exposition dans la Ville-reine lorsqu’elle est arrivée en Ontario.

C’est ici, aussi, qu’elle a reçu, à trois reprises, le Best Watercolour Award. L’exposition organisée à côté de l’hôtel de ville représente donc forcément quelque chose de particulier pour l’artiste.

Mais la Toronto Outdoor Art Exhibition n’est pas son seul moyen d’échanger avec des amateurs de sa peinture : Dominique Prévost expose beaucoup dans la métropole. Elle participera aussi à l’exposition In the Spirit of INDIGO, du 16 août au 3 septembre à la galerie

Propeller.

Photo : Dominique Prévost.