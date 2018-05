C’est en grande pompe dans le cadre d’un bien-cuit et soirée dansante que plus de 225 convives, paroissiens de la Mission Saint-Frère-André (Aurora) et Saint-Louis-de-France (Toronto), ont célébré les 10 années du Père Jean en tant que pasteur au sein de leurs communautés.

Pour l’occasion les écoles catholiques rattachées à la paroisse ainsi que les paroissiens ont remis au Père Jean des présents afin de souligner l’événement.

Pour célébrer les 10 années du Père Jean à la paroisse, ses 10 années en tant que prêtre ainsi que ses 10 ans au Canada, les organisateurs en ont profité pour honorer le Père Jean avec un bien-cuit des plus humoristiques. Ambengen Mapela a souligné son beau travail avec les élèves, le Père Ziad a soulevé les rires avec son texte sur les saisons de vie au presbytère qu’ils partagent, Yves Lévesque y est allé d’une confession en direct de ses péchés impliquant le Père Jean, alors qu’Alain Beaudoin a conclu les prestations avec une chanson sur le thème des chevaliers de la Table ronde.

Une soirée de plaisir haute en couleur et emplie de joie pour souligner cet événement et continuer de développer les bases de la Mission dans la grande région de York.

PHOTO: Quelques bénévoles de la Mission en compagnie du Père Jean (au centre)

SOURCE: Texte et photo envoyés par Yves Lévesque