Toronto, 21 juillet 2017 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) est heureux d’annoncer l’embauche de deux nouveaux médecins au sein de sa clinique médicale du 555 rue Richmond Ouest. Ils entreront en fonction au mois de septembre, à temps pour la rentrée automnale.

« Les docteurs Mélina Khoromi et Kenneth Bonnah sont acquis à la cause de la francophonie. Ils ont un vif intérêt pour la médecine communautaire et une profonde connaissance de la clientèle du centre », indique Mme Claire Francoeur, présidente du Conseil d’administration du CFT. Elle profite de l’occasion pour remercier les médecins, Dr Nicholas Chong et Dr Eric Roy pour leur travail durant leurs années au CFT : « Les commentaires des clients de messieurs Chong et Roy ont toujours été très élogieux à l’égard des soins qui leur ont été prodigués et surtout de l’attention qu’ils ont reçue de la part des deux médecins. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs ».

L’entrée en fonction prochaine des médecins Khoromi et Bonnah fait en sorte d’assurer la continuité de l’ensemble des services de soins primaires à la clinique médicale du siège social du CFT. Durant la période estivale, des soins médicaux seront notamment offerts par Dr Shawn Gmora, médecin de notre clinique de Fairview ainsi que par le Dr Nicholas Chong. Ils sont heureux de prêter main-forte à l’équipe de la rue Richmond.

Cette continuité dans l’offre de services se fera également grâce au dévouement des autres professionnels de la clinique médicale, à commencer par les infirmières praticiennes. Ces dernières sont autorisées à poser certains actes médicaux protégés. « Leur rayon d’action est très vaste », rappelle la Directrice générale par intérim, Mme Francine Dutrisac. « Elles peuvent diagnostiquer des problèmes de santé et prendre en charge des maladies aiguës et chroniques, en plus de prescrire des médicaments. Elles sont aussi habilitées à prendre des décisions en matière de traitement. Leurs compétences et leur formation leur permettent également de demander et d’interpréter des analyses diagnostiques et de dépistage », ajoute-t-elle.

Pour toute question au sujet des services de soins primaires du CFT, le public est encouragé à consulter notre site Internet ou à entrer en contact avec la clinique médicale au 416-922-2672.