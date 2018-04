L’Association des Sénégalais de l’Ontario (ASO) a organisé deux évènements coup sur coup : une journée culturelle et son gala annuel d’intégration.

Cette journée culturelle intitulée La diaspora africaine au cœur de la francophonie ontarienne a eu lieu au Collège Boréal. Cette activité avait plusieurs objectifs, selon Khadidiatou Ndiaye, le président de l’organisme : « C’est une plateforme de partage de cultures qui servira de pont entre les communautés francophones d’une part et les organismes fournissant les services d’autre part. De plus, c’est une occasion pour la communauté ethnoculturelle francophone d’échanger et de contribuer au leadership de leur communauté ».

Au programme de cette journée, plusieurs tables-rondes, dont une sur « l’optimisation de la participation et la contribution des immigrants francophones d’origine africaine à l’éducation française en Ontario ».

Au cours du débat, le Youssou Gningue, professeur à l’Université Laurentienne, a insisté sur le fait que les enfants d’origine africaine devraient s’investir plus dans la communauté et que la création de sessions de tutorat pourrait aider ces jeunes. L’enseignante Khoudia Camara a mentionné qu’elle a essayé de lancer un groupe de tutorat, mais que ça n’a pas fonctionné. Les raisons? « Peut-être que les familles sont trop éparpillées dans le Grand Toronto et que c’est trop loin pour elles. Ce serait donc bien d’offrir des cours en ligne » a-t-elle suggéré.

Un autre problème soulevé : le contenu des programmes scolaires. Les enfants apprennent Voltaire et Rousseau et d’après l’enseignante Khadija Kaba, les enfants ne s’identifient pas à ces auteurs qui ont une culture différente de la leur. « Où sont les auteurs africains? », a-t-elle lancée.

Gala culturel d’intégration

Le second événement organisé par l’ASO fut son gala annuel. Pour la troisième année consécutive, l’organisme a invité toute la communauté francophone à participer à cette grande soirée de célébration. L’ambassadrice du Sénégal, Viviane Laure Elisabeth Bampassy, fraîchement arrivée au Canada, s’était déplacée d’Ottawa pour l’occasion.

Au cours de cette soirée, les convives ont dégusté des mets sénégalais et ont profité de musiques du pays. Le groupe Kouraba Toronto et Rythme Umurisho Burundi Druming Style ont fait une prestation remarquée et ont mis de l’ambiance dans la salle.

Les invités ont également regardé une vidéo filmée pour l’occasion sur l’intégration. Quels sont les conseils pour mieux s’intégrer dans son nouveau pays? À cette question, l’une des participantes a répondu qu’il était important dès son arrivée de prendre des cours d’anglais pour bien s’intégrer dans la province qui est anglophone et de faire du bénévolat, qui peut être bénéfique sur son curriculum vitae et peut mener à un emploi. Même conseil de la part d’une autre personne interrogée qui a insisté sur les bienfaits du volontariat.

Malgré des conditions météorologiques difficiles, de nombreux francophones s’étaient déplacés et ont passé une soirée mémorable.

PHOTO: Le groupe Kouraba