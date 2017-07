Les voyageurs qui transiteront par l’aéroport le plus achalandé du pays cet été pourront entendre de la musique en direct.

Afin de souligner le 150e anniversaire de la fédération canadienne, l’aéroport international Pearson de Toronto présentera gratuitement 150 spectacles offerts par 75 artistes.

Une scène a été érigée à l’aérogare 1, à l’arrivée des vols internationaux, et une autre a été installée sur le quai du train UP Express qui assure le lien entre le centre-ville et l’aéroport.

La série de spectacles, qui est coproduite par l’aéroport et la Ville de Toronto, a débuté lundi 26 juin et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Les groupes sont payés 600 $ pour deux performances. La Ville encourage les musiciens torontois à postuler par l’entremise du site web de la Ville afin de pouvoir participer à l’événement.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré qu’il s’agit d’une magnifique façon de souligner le 150e anniversaire du Canada.

Photo : Julie Mahendraw et ses musiciens étaient en vedette le 16 juillet.