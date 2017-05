La Ville de Toronto a officiellement lancé le compte à rebours des 88 jours d’ici le début des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN). Le maire de Toronto, John Tory, a proclamé officiellement que le 19 avril 2017 était « La journée Équipe 88 », en référence à « l’appel à l’action

n° 88 de la Commission de vérité et réconciliation qui vise à promouvoir la réconciliation grâce au pouvoir d’inspiration du sport ».

La culture autochtone a été mise en avant pendant cette célébration au cours de laquelle des dirigeants de gouvernements autochtones et autres étaient présents, notamment Marcia Trudeau-Bomberry (JAAN), Carla Qualtrough (ministre des Sports et des Personnes handicapées) et Eleanor McMahon (ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport).

Des sportifs, tel Cody Jamieson des Knighthawks de Rochester de la Ligue nationale de crosse et ambassadeur des JAAN 2017, ont également ravi le public par leur présence.

Outre la cérémonie, des spectacles culturels, des représentations autochtones, des démonstrations sportives ont été présentés. Les spectateurs ont pu admirer, entre autres, la danseuse anishinabe Lisa Odjig, membre du Metis Fiddler Quartet, et les chanteurs de gorge inuits.

Cette journée mémorable, placée sous le signe de la « la réconciliation faite par le sport », n’est que la prémisse de ce qui attend les spectateurs du 16 au

23 juillet prochain. Le plus grand rassemblement sportif et culturel des peuples autochtones en Amérique du Nord accueillera plus de 5000 athlètes dont 550 athlètes dans 14 catégories distinctes dont le tir à l’arc, le badminton, le baseball, le golf, etc.

Cet évènement permettra d’unir par le biais du sport tous les peuples autochtones d’Amérique du Nord et ainsi créer un rassemblement, et être « Tous ensemble – Passé, Présent, Avenir ».

Un message fort et rassembleur qui prône l’unité.

Photo : le maire de Toronto John Tory (extrême droite) en compagnie de dirigeants de gouvernements autochtones et autres