La tendance est confirmée officiellement : alors qu’on note une légère baisse des inscriptions dans les écoles de l’Ontario, les écoles de langue française affichent une croissance continue. Au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), la directrice de l’éducation prévoit une hausse de 4 % à la rentrée. D’où viennent ces nouvelles inscriptions?

« On avait une cible de 3,4 %, souligne Édith Dumont, mais ça paraît évident qu’on va la dépasser. La qualité exceptionnelle de l’éducation française en Ontario est reconnue à l’extérieur de la province. »

Pour la première fois, le Conseil a mené fin 2015 un sondage sur les langues les plus souvent parlées à domicile. Environ 37 % des 14 148 élèves ont répondu, confirmant une forte présence de familles exogames et immigrées. Plus de 2000 des 5500 répondants ont indiqué qu’ils parlent chez eux une autre langue que le français et l’anglais.

Langues parlées à la maison

« Les conseils francophones ont fait beaucoup pour se positionner auprès des familles exogames, souligne Mme Dumont. De plus en plus de familles avec un parent qui maîtrise le français s’inscrivent chez nous. Ces parents se renseignent avec beaucoup de questions. On les assure que leurs enfants seront bilingues à la sortie du secondaire. »

Le CEPEO se félicite aussi d’avoir innové dans sa capacité d’accueil des immigrants. « On a une stratégie beaucoup plus structurée maintenant, explique-t-elle. On travaille avec la communauté pour faire le pont entre les familles, le logement et les écoles. »

Évolution des inscriptions au CEPEO

La gestionnaire reconnaît le rôle critique du gouvernement dans le parachèvement du réseau d’écoles. Les conseils sont consultés annuellement sur leurs besoins d’infrastructures. Le CEPEO inaugurera deux écoles en septembre dans la région d’Ottawa.

« Il faut féliciter le ministère [de l’Éducation] pour l’ouverture de nouvelles écoles, dit-elle, par exemple là où se retrouvent des communautés immigrantes qui autrement inscriraient leurs enfants à l’immersion. On a parfois 100 élèves qui arrivent en même temps. »

Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS), dont les activités s’étendent de Peterborough à Niagara jusqu’au nord, dans la Huronie, connaît également une hausse de ses inscriptions depuis dix ans. En mars, il a ouvert un nouvel établissement à Etobicoke et deux écoles élémentaires seront inaugurées en septembre, à Caledon et à Collingwood.

Évolution des inscriptions au CSDCCS

Les 630 écoles françaises en milieu minoritaire accueillaient en 2015 quelque 160 000 élèves. Les plus fortes hausses des conseils scolaires ont été enregistrées en Alberta (11 % à FrancoSud) et au Yukon (8,9 %).

Jean-Pierre Dubé