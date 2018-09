Immigrer au Canada peut être long, et faire le dossier de résidence permanente relève parfois du parcours du combattant. Heureusement, depuis trois ans, existe Entrée Express, un programme d’immigration réservé aux travailleurs qualifiés qui est beaucoup plus rapide que les autres.

« En six mois, on a une réponse », indique Fedora Mathieu, avocate en immigration francophone à Toronto. Avant de commencer le processus d’Entrée Express, l’avocate donne quelques conseils et astuces sur le processus.

Fedora Mathieu précise d’abord que ce programme ne s’adresse qu’aux immigrants ayant au moins une expérience d’un an en tant qu’employé qualifié et qu’il n’est pas ouvert aux entrepreneurs et pigistes. Dans ces cas-là, il y a d’autres programmes mais ces derniers sont plus difficiles d’accès, confirme-t-elle.

« Privilégiez les emplois qualifiés à ceux de baristas ou barmen, souligne l’avocate. Trouver un emploi qualifié au Canada quand on arrive de l’étranger n’est pas chose facile, mais si l’on veut rester dans le pays, un petit boulot ne suffit pas. On le voit bien, en ayant une expérience non reconnue, on ne reste pas sur le sol canadien. »

Par manque de temps, certains immigrés n’ont d’autre choix que de retourner dans leur pays à la fin de leur visa de travail. Afin d’éviter cela, Mme Mathieu souligne que si l’on a un visa de travail de deux ans, de type « permis vacance-travail », il faut s’y prendre un an à l’avance pour demander sa résidence permanente. Préparer tous les documents pour le dossier d’immigration (les diplômes, les expériences de travail, les casiers judiciaires, les tests de langues, etc.) peut prendre six mois. Et le postulant a un délai maximum de six mois à attendre pour avoir une réponse. C’est donc un an qu’il faut prévoir!

Les francophones ont un atout par rapport aux autres, ils parlent le français et « c’est un avantage non négligeable quand on veut faire Entrée Express », glisse Mme Mathieu.

Il y a plusieurs façons de faire le processus. La personne peut choisir de rassembler les documents demandés elle-même. Ce n’est pas impossible, mais il faut s’armer de patience! Pour ceux qui ont un dossier plus compliqué, il est suggéré de faire appel à un avocat, une autre solution généralement plus coûteuse.

