Les élèves du Collège français ont présenté la pièce Erreur des pompes funèbres en votre faveur de Jean-Pierre Martinez et que dire sur cette pièce sinon que c’était vraiment drôle et bien joué. Les comédiennes qui interprétaient parfois des rôles de garçons n’ont vraiment pas à rougir de leurs performances.

Ce qui est impressionnant, c’est la capacité des élèves à apprendre un texte. Souvenez-vous quand vous étiez enfants et que vous deviez apprendre une fable ou un poème. La pièce, elle, s’étend sur une heure et les personnages principaux – Sabrina Boudiss (Eva) et Saatia Khan (Alban) ont bien du mérite.

La pièce s’ouvre sur un décor de salon avec des peintures en fond de scène. On découvre un couple dont l’homme, Alban, est peintre. Il vient de perdre son grand-père qui a le même prénom que lui. Mais l’avis de décès ne mentionne pas l’âge du défunt et tout le monde pense que c’est le jeune Alban qui est décédé. S’ensuit, un défilé de scènes loufoques.

Le public rit, s’émeut et est ravi du spectacle qui lui est offert. Les parents ont pris des photos. L’un d’eux a même filmé la pièce en entier.

Les élèves sont vraiment très drôles et jouent juste. C’est rythmé. Les scènes s’enchaînent avec fluidité. On passe vraiment un bon moment.

Il faut souligner l’appui de la troupe Les Indisciplinés de Toronto et le talent de la metteure en scène Anaïs Delhomelle. « J’ai voulu par ce projet rassembler des individus et donner la parole aux timides, à ceux qui n’auraient jamais osé. (…) Faire du théâtre est une activité ludique, passionnante et enrichissante humainement ».

Pari réussi pour la troupe du Collège français. Le résultat est vraiment bon. De futurs acteurs en perspective.

À la fin, tout le monde était debout pour applaudir les comédiens qui l’avaient vraiment mérité. Un bon moment de théâtre et de bons souvenirs pour tous les élèves de la petite troupe.

Photo : la troupe de théâtre du Collège français.