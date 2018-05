Sylvia passe souvent les portes des bibliothèques de Toronto. Elle y emprunte « beaucoup » de livres. Notamment en français. La retraitée se plonge dans des romans, des revues, les journaux… Celle qui a étudié à l’Université Laval pose ses yeux sur du papier, mais veut « aussi avoir la possibilité de lire des livres numériques en français ». Ça tombe bien : les bibliothèques de Toronto proposent des milliers de contenus numériques en langue française. C’est pour faire découvrir ces Collections numériques que, depuis deux ans, des ateliers sont organisés à la Bibliothèque de référence. Le sixième d’entre eux s’est déroulé le mercredi 2 mai, dans l’établissement situé non loin du croisement des rues Bloor et Yonge.

Lors de ces rencontres, Patrick Herman, bibliothécaire au Département des langues et littératures, explique le fonctionnement de cette véritable bibliothèque en ligne. Il y a des livres numériques, bien sûr, mais aussi des films et des revues. Beaucoup de revues. Elles se comptent par centaines. Ces magazines ou journaux s’empruntent depuis le site ou une application, vous pouvez les télécharger, puis les lire hors-ligne. Et il suffit d’une carte valide de la Bibliothèque publique de Toronto pour les consulter. Même chose pour les romans, les bandes dessinées, les films, etc.

Les ateliers, organisés plusieurs fois dans l’année, permettent de se familiariser avec tous ces outils, et de mieux naviguer parmi les différents portails. Patrick Herman glisse aussi plusieurs conseils – télécharger en WiFi, par exemple, pour ne pas épuiser sa connexion internet – les fichiers pouvant être lourds.

Ces rayonnages digitaux et les introductions qui expliquent leur fonctionnement collent à une évolution des habitudes. En 2017, les bibliothèques de Toronto ont enregistré une hausse de la demande pour des contenus numériques en français de « 14 % », indique Peter Kupidura, spécialiste des services en français dans les bibliothèques de Toronto. Ce chiffre s’explique par une tendance générale, les supports numériques devenant chaque jour un peu plus populaires. Mais aussi car « nous achetons de plus en plus de contenus », poursuit-il. Les livres, revues et films sont donc de plus en plus nombreux. Une autre raison de suivre ces ateliers, qui permettent de profiter au mieux de tous ces contenus.

SOURCE: Nicolas Hasson-Fauré

PHOTO: RBdigital Magazines est l’une des plateformes qui permet de lire des revues numériques en français.