Les membres du Club Richelieu Toronto pourront dire sans exagérer que le dimanche 23 septembre fut une journée historique : après 14 ans passés à la barre de leur organisme, c’est un Denis Rioux couvert d’honneurs qui a cédé la présidence à Michel Brochu, jusque-là trésorier. Une quarantaine de personnes étaient présentes au brunch organisé pour souligner la passation des pouvoirs.

L’occasion était belle pour rendre hommage à M. Rioux et c’est sous le signe de l’humour que le maître de cérémonie, le Richelieu Gérard Parent, s’est livré à cet exercice en retraçant le parcours de celui que plusieurs créditent du redressement de l’organisme au cours des dernières années.

Denis Rioux a adhéré au Club Richelieu Toronto en 1982 et en est devenu président une première fois de 1988 à 1990. Mais c’est lors de son second passage à la tête du club, de 2004 à 2018, qu’il a contribué de la manière la plus marquante au développement de cette véritable institution de la francophonie torontoise. Sous sa présidence, des soirées-cabarets musicales ont permis pendant huit ans de financer l’organisme et des bourses d’études postsecondaires. Le club s’est également doté d’un site web. De grands événements ont aussi jalonné la présidence de Denis Rioux, tels le 50e anniversaire de l’organisme, son 60e anniversaire et le congrès international du mouvement Richelieu qui s’était tenu dans la Ville Reine.

Les quelques blagues de M. Parent sur les petits défauts de son ami et ancien président n’ont pas occulté l’hommage sincère à ses mérites : « Il n’a qu’une seule parole et s’implique dès qu’on le lui demande », a témoigné le maître de cérémonie, saluant la minutie, le dévouement et le sens du leadership de M. Rioux.

Invité à s’adresser à l’assistance, Denis Rioux est revenu en quelques mots sur le passé. Mettant en parallèle ce que le mouvement Richelieu procure à ses membres et sa contribution personnelle à cet égard, il a mis l’accent sur la fraternité et l’harmonie : « J’espère avoir offert le même sentiment d’appartenance, a commenté le président sortant. Ici, vous êtes chez vous ».

Jean-Claude Bernais, membre du conseil d’administration du Richelieu International, a confié son admiration pour le dynamisme du Club Richelieu Toronto, soulignant que l’organisme est parvenu à assurer sa survie en se réinventant. Il a ensuite procédé à la transmission officielle des pouvoirs, Michel Brochu recevant le maillet et l’épinglette symbolisant la présidence tandis que Denis Rioux recevait l’épinglette d’ex-président. « C’est un plaisir et un honneur que de prendre la relève de Denis. Ce sont de grands souliers à porter! », s’est exclamé M. Brochu en soulignant qu’il comptait adopter et appliquer la même écoute attentive pratiquée par son prédécesseur.

Denis Rioux ne porte plus le titre de président du Club Richelieu Toronto mais s’est fait décerner une distinction non moins prestigieuse. En effet, il a été intronisé au Cercle Horace-Viau, rejoignant par le fait même les Richelieu qui se sont le plus démarqués par leur engagement. De plus, la Médaille du président international lui a été remise, couronnement de 36 ans de bénévolat au bénéfice de la communauté francophone de Toronto.

PHOTO : De gauche à droite : Michel Brochu, en devenant président, a reçu le maillet qui en symbolise les fonctions; Denis Rioux, s’est fait remettre la Médaille du président international et s’est fait introniser au Cercle Horace-Viau; Jean-Claude Bernais, administrateur du Richelieu International, était présent pour officialiser la passation des pouvoirs.