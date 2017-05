La 43e édition du Concours d’art oratoire du Club Richelieu de Toronto a eu lieu le mardi 25 avril. Pour l’édition 2017 de l’événement, et après plusieurs années au Thornhill Golf & Country Club, les organisateurs ont élu domicile au Young People’s Theatre.

« En plus de permettre aux jeunes de vivre une expérience dans un vrai théâtre, nous avons voulu attirer davantage de spectateurs et ce fut réussi. Environ 90 personnes ont assisté aux diverses présentations », indique Monique Charron.

Organisée par le Club Richelieu Toronto en partenariat avec le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et le Conseil scolaire Viamonde, la finale 2017 a rassemblé 10 élèves de la 7e à la 9e année qui ont concouru dans l’une des trois catégories : Expression dramatique, Discours et Essai.

Pour juger les diverses présentations, les organisateurs avaient fait appel à un jury composé de professionnels du domaine des arts et des communications : les comédiens Lina Blais, Mylène Thériault et Dino Gonçalves, Nathalie Ouellet (représentante du théâtre La Tangente) et Line Boily (animatrice de L’Heure de pointe à Radio-Canada).

Les orateurs en herbe assis au premier rang étaient un peu nerveux avant de monter sur scène et c’est normal. Cependant, tous se sont prêtés au jeu avec brio.

En « Expression dramatique », les candidats devaient mentionner le titre et l’auteur du texte choisi, puis devaient vivre et personnifier le texte. Les performances étaient remarquables. Il y a notamment Clément Laruelle qui, déguisé en arbre, a interprété à la perfection un texte de Pierre Labelle. Roupen Kaloustian, quant à lui, a revisité la « tirade du nez » d’Edmond Rostand et Natasha Cardinal a joué « La visite », une chanson de Linda Lemay. Et que dire de Mamanar Diasse, tout en justesse dans son interprétation d’un monologue sur l’adolescence et sur le rapport parents-enfants. Tous les jeunes de cette catégorie ont vraiment joué de façon théâtrale et ont habité le personnage.

Pour la catégorie « Discours », les élèves devaient mentionner l’auteur de leur texte et utiliser seulement leur voix pour communiquer le message. Le talent d’écriture de ces jeunes était remarquable, particulièrement chez les « grands » de 9e année. Ainsi, une des élèves, Maella Tagne, a choisi de faire un discours engagé sur la condition des Noirs avec un texte intitulé « Pourquoi pas moi? ».

La catégorie « Essai » a fait ses débuts cette année, et vise particulièrement les élèves de 9e année. Cette nouvelle catégorie permet entre autres à ceux – peut-être plus timides – de faire connaître leurs talents d’écriture sans avoir à présenter eux-mêmes le fruit de leur travail. En effet, les textes soumis étaient lus par une tierce partie.

Ainsi, la semaine dernière, ce fut Guy Mignault, ancien directeur du Théâtre français de Toronto, qui a lu ces textes. Et quels textes! Avec des sujets tels que « le droit des femmes à l’avortement » et « la démocratie », les finalistes ont proposé des thèmes d’actualité qui suscitent la réflexion.

Après une courte pause pour permettre aux juges de déterminer les lauréats de trois catégories, des prix ont été remis aux finalistes et aux lauréats : tous ont reçu un certificat, un sac-cadeau de Glendon, une paire de billets pour Les Zinspirés (TfT), du mentorat – qui aura lieu dans les mois à venir (90 minutes pour les finalistes et 2 h 30 pour les lauréats) – ainsi qu’une bourse de 50 $ (finalistes) et 100 $ (lauréats). De plus, tous recevront une rétroaction écrite des juges. Les organisateurs ont profité du moment pour remercier leurs commanditaires, sans qui l’activité ne pourrait avoir lieu, et en particulier leur commanditaire Éloquence, le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

Félicitations à tous les participants du 43e Concours d’art oratoire Richelieu et un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Tous les élèves ont été formidables et les spectateurs ont passé une excellente soirée à applaudir ces jeunes bourrés de talent.

Photo : De gauche à droite : (derrière) les juges Mylène Thériault, Dino Gonçalves et Lina Blais, Cyrielle Ngeleka (finaliste 9e discours), Maella Tagne (lauréate, 7e-8e discours), Pollina Ostroff-Chernenko (finaliste, 7e-8e discours), Joannie Patterson (lauréate 9e essai), Roupen Kaloustian (lauréat 9e expression dramatique), Mamanar Diasse (finaliste 9e expression dramatique), les juges Line Boily et Nathalie Ouellet; (devant) tous expression dramatique 7e-8e, Natasha Cardinal (finaliste), Henry Kemeny-Wodlinger (finaliste), Clément Laruelle (lauréat). Absente : Émily-Rose Njonde, finaliste 9e essai (elle était en compétition à Barrie).