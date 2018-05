Le Centre de santé communautaire de Rexdale se trouve dans le quartier du même nom, dans le nord d’Etobicoke. Comme la diversité culturelle et linguistique se trouve partout sur le territoire de Toronto, y compris dans Etobicoke, le Centre a récemment décidé d’ajouter une corde à son arc : le français. C’est ainsi que Ferdinand Akpro a été embauché à titre de coordonnateur des services en français en mars dernier et qu’une série d’ateliers dans la langue de Molière s’est tenue depuis au Centre.

Ce dénouement récent est né d’une initiative de Reflet Salvéo qui, en collaboration avec l’Auberge francophone, avait fait une étude sur les francophones d’Etobicoke qui se trouvent confrontés à des barrières linguistiques en termes d’accès aux services. Le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest et le Centre de santé communautaire de Rexdale n’ont pas perdu de temps à corriger la situation et, dans les jours qui ont suivi l’entrée en fonction de M. Akpro, un premier atelier en français sur la violence à l’endroit des aînés était offert.

Là ne s’est pas arrêtée la programmation en français car, tout au long d’avril et jusqu’en début mai, d’autres ateliers ont été présentés sur le thème des premiers soins en santé mentale. Pour faciliter la logistique et l’apprentissage, deux groupes avaient été formés pour suivre cette formation animée par Mme Mimoza Tulina du Collège Boréal et qui menait à l’obtention d’un certificat. Les participants étaient pour la plupart des gens qui, dans leur cadre de leur travail ou dans leurs interactions avec leurs proches, ont à composer avec des personnes atteintes d’un problème de santé mentale.

La formation les aidait donc à acquérir les habiletés nécessaires pour leur offrir une aide de base, soit s’assurer que le malade ne mettra pas fin à ses jours, qu’il ne posera pas d’actes préjudiciables aux autres, qu’un soutien professionnel lui sera apporté, etc. Le concept de « santé mentale » est assez vaste et regroupe des maux qui peuvent affecter tout le monde, telle la dépression. Les conseils prodigués aux participants avaient ainsi pour objectif de leur permettre d’intervenir le plus tôt et le plus efficacement afin qu’il soit d’autant plus facile pour le malade de recouvrer la santé.

Un autre atelier sur la violence faite aux femmes avait été offert dans le même temps. Et pour poursuivre dans la même veine, le Centre diversifiera encore plus la gamme de sujets abordés en présentant coup sur coup, le 9 juin prochain, deux ateliers. L’un portera sur la navigation du système de santé et l’autre sur la façon de communiquer avec un membre de la famille aux prises avec un problème de drogue.

Qui plus est, la dimension francophone du Centre de santé communautaire de Rexdale ne s’arrête pas là car ses trois sites reçoivent la visite régulière d’un médecin parlant français : la Dre Sonali Srivastana.

Ferdinand Akpro invite les francophones à se mobiliser et à profiter des services et activités qui sont offerts dans leur langue. « Nous sommes les mieux placés pour connaître nos besoins », fait-il valoir, ajoutant que l’utilisation des services en français est le meilleur gage de leur pérennité.

Pour les francophones d’Etobicoke qui voudraient en savoir davantage sur le Centre de santé communautaire de Rexdale, M. Akpro les invite à communiquer avec lui au 647 638-8560.

PHOTO : Quelques participants aux ateliers en français