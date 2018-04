Le Conseil scolaire Viamonde (CSV) a lancé officiellement les célébrations entourant son 20e anniversaire au cours d’une cérémonie, le mercredi 4 avril, à l’école Gabrielle-Roy de Toronto.

Créé en 1998, le CSV comptait à l’époque 21 écoles et un peu moins de 6000 élèves. À l’heure actuelle, le Conseil regroupe une cinquantaine d’écoles et quelque 12 000 élèves.

« Les élèves et les écoles de Viamonde se sont rapidement taillés une solide réputation grâce aux très bons résultats scolaires. Aujourd’hui, nous continuons d’ouvrir des écoles et d’élargir notre offre de programmes, a déclaré Jean-François L’Heureux, président du CSV. Le meilleur est devant nous ».

Au cours de la cérémonie, une série d’activités ayant pour objectif le devoir de mémoire a été annoncée. « On veut s’assurer qu’il y a du plaisir », a lancé Martin Bertrand, directeur de l’Éducation.

Ce « programme haut en couleur » a été créé pour les élèves. « Ils embarquent, ils aiment ça et ils sont fiers de participer à ces activités. C’est ce qui nous donne l’adrénaline pour continuer d’avoir de plus en plus d’élèves », précise Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing au CSV.

Parmi les animations phares de cet anniversaire il y a le jeu questionnaire Connais-tu ton Viamonde? qui aura lieu du 9 avril au 4 mai avec des questions sur l’histoire franco-ontarienne, sur Viamonde et ses écoles. Un tirage au sort sera effectué chaque vendredi et les gagnants recevront des prix aux couleurs du 20e anniversaire. Ce quiz permettra de « mieux connaître son histoire tout en s’amusant », ajoute M. Bertrand.

Autre activité : la Viacourse, une course de un à trois km qui rassemblera les élèves dans cinq lieux du conseil scolaire, le 11 mai. Une animation ludique et rassembleuse : « On souhaite faire bouger tout le monde », insiste M. Bertrand.

Autre moment fort, le dévoilement de l’affiche du 20e anniversaire ainsi que la ligne du temps mentionnant les dates clés du CSV et de l’histoire franco-ontarienne.

Chaque élève et membre du personnel recevra un maillon Viamonde, une idée lancée lors du 15e anniversaire de Viamonde et qui est donc restée. Tous ces maillons seront rassemblés à chaque activité et formeront une grande chaîne, « symbole de l’évolution, de l’union, et de la force » du CSV.

Les célébrations du 20e anniversaire s’achèveront le 25 mai avec plusieurs activités : l’inauguration de l’École secondaire Gaétan-Gervais, un concert avec un artiste de renom et une fête dansante.

« On espère que ce sera une source de joie pour tout le monde », conclut M. Bertrand.

Que la fête commence!

PHOTO: Martin Bertrand, directeur de l’Éducation, les élèves Marianne Goetzke-Coburn (6e année à Gabrielle-Roy), Anaïs Delhomelle et Akram Abdi (11e année au Collège Français) et Karima Foul, directrice de l’école Gabrielle-Roy