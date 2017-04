Tout comme l’explorateur Étienne Brûlé à leur âge, 400 ans plus tôt, 26 collégiens de Champigny-sur-Marne, en région parisienne, débarquent aujourd’hui au Canada, certes avec des moyens de transport plus modernes. Direction l’Ontario. Sur les traces du héros franco-ontarien natif de leur ville, ces jeunes comédiens qui lui dédient un opéra rock ont répondu à l’appel de la Société d’histoire de Toronto.

« Lorsque j’ai appris que des adolescents avaient mis sur pied une comédie musicale sur Étienne Brûlé, je suis allée la voir. J’ai été frappée par leur enthousiasme vis-à-vis d’un personnage si peu connu en France, par l’attention portée aux détails historiques et par la qualité de leur interprétation », relate Danièle Caloz, responsable du projet auprès de la Société d’histoire de Toronto. En lien avec leur établissement et la Société d’histoire de Champigny, la productrice a alors organisé leur venue afin de prolonger leur création musicale par une exploration du réel. « Je leur ai dit de venir en Ontario à condition de financer leur billet! »

« À part la municipalité, nous n’avons trouvé aucun partenaire prêt à subventionner notre projet, regrette Caroline Baudou, enseignante au collège Paul Vaillant Couturier, classé en zone d’éducation prioritaire (ZEP). Alors nous avons multiplié les représentations et vendu des pâtisseries dans les marchés afin de financer notre voyage. »

Bientôt à Toronto, ces élèves de toutes origines sociales vont durant une semaine remonter le fil de l’histoire et s’imprégner de la culture locale en visitant la capitale de l’Ontario et ses environs. Ils découvriront notamment le parc Étienne-Brûlé et son sentier partagé le long de la rivière Humber, une voix commerciale majeure empruntée par les premiers Français et les Amérindiens. Ils visiteront aussi les chutes du Niagara, la réserve Mississauga et l’ancienne mission jésuite de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, à Midland… une véritable immersion dans l’Amérique du XVIIe siècle et des Premières Nations.

Un des temps forts du voyage sera leur rencontre avec Éric Brossard, en marge de sa conférence Étienne Brûlé, un aventurier à la recherche de la notabilité, à laquelle ils assisteront le 26 avril au Théâtre de l’Alliance française. Première du genre sur le personnage qui a accompagné Champlain dans sa conquête de la Nouvelle-France, leur performance musicale s’est en partie appuyée sur les travaux de l’historien et du documentaire de Danièle Caloz, À la recherche d’Étienne Brûlé.

Les adolescents vont enfin donner des représentations dans trois écoles, ainsi qu’une autre, publique et gratuite, à l’Alliance française, le 29 avril à 19 h. Mise en scène par Jacques Guedj, composée par Jonathan Bour et chorégraphiée par Élodie Cugnière, cette comédie musicale est « un projet culturel, à la fois historique et artistique, fruit de trois ans de travail au cours desquels nous avons réalisé des recherches aux archives municipales, écrit les textes et structurer le spectacle, ajoute Caroline Baudou. Il a permis à des élèves en situation de décrochage scolaire de s’identifier à un personnage inspirant et, surtout, de redonner un sens à la poursuite de leurs études. »

Une passerelle éducative entre deux continents qui ont en commun un héros historique dont on commence seulement à saisir l’importance de l’autre côté de l’Atlantique.

Photo : les collégiens ont donné plusieurs représentations au théâtre Gérard-Philipe

de Champigny, en France, avant de s’envoler pour Toronto.