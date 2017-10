Poumon économique du Canada et cité d’affaires multiculturelle, Toronto est devenue en quelques années une des portes d’entrée majeures sur le marché nord-américain pour les jeunes entreprises qui souhaitent donner à leur marque une envergure internationale

La présence d’investisseurs financiers, de solutions technologiques avancées, la proximité du Québec et des États-Unis sont quelques-uns des arguments qui poussent chaque année plusieurs dizaines de start-up françaises à venir sonder le terrain torontois.

Du 17 au 20 octobre, sept d’entre elles, parmi les plus innovantes et les plus prometteuses dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de l’internet et des logiciels, viennent à la rencontre de clients et d’investisseurs potentiels pour tester leurs produits et affiner leur stratégie d’implantation.

Sélectionnés par le programme French Tech Tour America qui vise à les accompagner et accélérer leur développement international, les représentants de Centreon, Aptiko, Mobapi, Kapitaliser, Smart Traffik, Enjoy Your Business et CoWork.io vont d’abord passer trois jours à Toronto puis une semaine à Montréal pour s’acclimater aux normes locales et valider l’attraction commerciale de leur marque.

« Les marchés américain et français sont très différents. Vous ne vendez pas votre produit de la même manière des deux côtés de l’Atlantique. Si vous ne parvenez pas vous adapter rapidement et à bien positionner votre marque par rapport à la concurrence, cela peut se révéler catastrophique, explique Darshan Johnson, chargé de développement au bureau Business France de Toronto, organisateur du programme avec BPI France.

Accompagnés par une équipe d’experts, ces entrepreneurs vont bénéficier d’ateliers et de réunions d’affaires au cours desquels ils vont approfondir avec des professionnels leurs connaissances des réalités, des méthodes, des règles à suivre ou encore de paramètres très concrets telle la propriété intellectuelle, c’est-à-dire comment protéger leur technologie.

« On met à leur disposition des outils comme des études de marché pour valider l’adéquation de leur produit avec la demande et on facilite le réseautage, essentiel à la réussite de leur développement », poursuit M. Johnson.

Au total, cet automne, 21 jeunes entreprises françaises vont suivre ce programme créé il y a 11 ans, qui se décline aux États-Unis et bientôt en Chine.

Photo : les entrepreneurs du programme French Tech Tour America 2017.