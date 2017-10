Le vendredi 13 octobre, le centre de santé communautaire (CSC) TAIBU, à Scarborough, a été officiellement identifié par le Réseau local d’intégration des services de santé du centre Est (RLISS) comme fournisseur de services de santé en français.

« Concrètement une identification, c’est structurer les services en français autour de certains fournisseurs dont TAIBU », indique Estelle Duchon, directrice générale de l’Entité 4. Cette identification reconnaît tous les progrès que le CSC TAIBU a réalisés au cours des dernières années pour développer les services en français ainsi que sa capacité à avoir de plus en plus de services dans cette langue. « Aujourd’hui on travaille sur la pérennisation des services », ajoute-t-elle. Pour l’occasion, le centre avait invité Mitzie Hunter, ministre de l’Éducation, et François Boileau, commissaire au service en français de l’Ontario.

Tous deux ont souligné les efforts et le travail effectué par le centre TAIBU auprès de la communauté francophone. Les services en français sont disponibles depuis trois ans au CSC TAIBU où il y a notamment une réceptionniste francophone.

De plus, le centre donne des ateliers en français axés sur la santé mentale et l’alimentation saine. Myriam Innocent, une infirmière praticienne francophone dispense des services de soin primaires depuis janvier 2017. Présente trois jours par semaine au centre, elle reçoit environ 9 à 12 clients par jour et pas moins de 250 clients ont été servis depuis son arrivée. D’un point de vue de la clientèle, elle est en majorité composée de nouveaux arrivants et de réfugiés, confirme l’infirmière.

Le CSC TAIBU ne veut pas s’arrêter là et d’autres services sont en discussion. « Une des choses dont on a discuté fut le fait d’avoir une équipe interdisciplinaire bilingue, c’est-à-dire ajouter des services avec une travailleuse sociale, une diététicienne, quelqu’un qui puisse travailler sur la santé mentale par exemple, d’avoir vraiment une équipe qui puisse accompagner le client », indique Estelle Duchon.

Ce n’est pas tout. Des partenariats sont en train d’être mis en place avec La Maison et Oasis Centre des femmes sans oublier le Centre francophone.

Photo : invités et membres du personnel lors de la désignation de TAIBU comme fournisseur de services de santé en français