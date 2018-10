Deuxième édition pour ToRoFest, un salon bilingue sur la littérature, l’art visuel et la musique dédié à la culture roumaine au Canada. « Nous voulons promouvoir la culture roumaine à Toronto, confie Crina Maria Bud, l’une des organisatrices et professeure à l’Université York. En Roumanie, il y a une tradition francophone vraiment forte. Je ne vois pas comment on pourrait avoir un vrai dialogue culturel sans inclure les deux langues officielles. »

Parmi les activités organisées, il y avait De l’écriture à l’édition, une table-ronde animée par Anne Forrest-Wilson. Pendant une quarantaine de minutes, les invités Felicia Mihal, auteure et ancienne journaliste d’origine roumaine, et Miruna Tarcau, jeune auteure, ont raconté leur parcours et ont parlé de leur rôle d’éditrices au sein des Éditions Hashtag.

Cette maison d’édition a donc été fondée en décembre 2017 par deux auteures, ce qui est un peu étonnant. Il faut dire que passer d’auteure à éditrice est assez rare et Anne Forrest-Wilson l’a souligné : « Les éditeurs ne savent généralement pas écrire en principe. C’est pour ça qu’ils ont des conseillers d’ailleurs ».

Et pourtant, Felicia Mihal et Miruna Tarcau se sont lancées dans cette folle aventure et elles ne le regrettent pas.

Mais pourquoi ont-elles décidé de devenir éditrices alors? Ancienne journaliste, Felicia Mihal avait de l’expérience dans la critique de livres, ce qui l’a beaucoup aidée en tant qu’éditrice. « En lisant les œuvres des autres, en critiquant, je jetais un autre regard sur l’œuvre de quelqu’un. En tant que critique j’essayais toujours de rester positive et dire ce qui ne marchait pas. Et si c’était bon, je regardais de manière constructive ce qu’on pouvait faire pour améliorer », explique Mme Mihal.

Mais être éditrice, ce n’est pas que ça. Il y a le commercial, un côté plus ingrat avec lequel il faut pourtant composer et les deux femmes en sont conscientes. « Tout en essayant de publier de bons livres, on veut faire de l’argent pour faire vivre les auteurs », ajoute Mme Mihal. Avec la passion que mettent les deux femmes dans leur nouveau-né, espérons que les Éditions Hashtag aient une longue vie!

PHOTO: De gauche à droite : les auteures Felicia Mihal et Miruna Tarcau ainsi que Anne Forrest-Wilson.