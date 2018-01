Le 13 janvier dernier, L’Amicale, le centre communautaire francophone de la région de Durham, conviait les amateurs de hockey au centre Tribute Communities d’Oshawa pour un événement haut en couleur. En effet, l’organisme avait invité d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal et des Maple Leafs de Toronto pour ce qui devait être, sans jeu de mots, un match amical. Plus de 4000 billets ont été vendus pour cette partie qui constituait par la même occasion une collecte de fonds au profit de L’Amicale et de la section locale de la Société Alzheimer.

Aux yeux des organisateurs, la variable monétaire n’avait d’égale que celle de la visibilité. « C’est de promouvoir le français dans Durham, explique Roger Brideau. On veut montrer qu’on fait partie de la communauté et qu’on aimerait qu’elle soit désignée sous la Loi sur les services en français. » C’est la troisième fois, depuis 2015, que L’Amicale fait venir dans la région d’anciennes vedettes du Tricolore pour des activités-bénéfices très appréciées de la population et M. Brideau espère que ce type d’initiative fera comprendre aux décideurs politiques qu’une région gagne à promouvoir le bilinguisme.

Le président de L’Amicale, Alain Giguère, abonde dans le même sens : « C’est de prendre notre place dans la communauté. Un événement public comme ça, c’est assez rare pour représenter la francophonie. » MM. Giguère et Brideau étaient les deux coordonnateurs de cette rencontre sportive et, sur le terrain, des bénévoles de la Société Alzheimer contribuaient à la bonne marche de l’activité.

Le choix de la Société Alzheimer comme partenaire s’explique par la volonté de L’Amicale de concourir au bien-être de la communauté de langue française d’Oshawa qui est vieillissante. Les deux organismes ont d’ailleurs tout à gagner à s’associer, non seulement pour promouvoir leurs causes respectives, mais aussi pour engranger des revenus non négligeables. Ainsi, ce match permettra à L’Amicale et à la Société Alzheimer de mettre chacune dans leur coffre 16 500 $. À cette somme, la Société Alzheimer a ajouté quelques milliers de dollars provenant d’un tirage 50-50.

Et qu’en était-il du match? Sur la glace, les amateurs du Canadiens (dont l’écrasante majorité des francophones) ont pu voir évoluer Richard Sévigny, Oleg Petrov, Jocelyn Lemieux, Keith Acton, Louis Leblanc, Glen Metropolit, Jesse Bélanger, Stéphane Richer, Chris Nilan, Marc-André Bergeron et Patrice Brisebois. Un autre joueur, sans aucun doute moins connu mais tout aussi enthousiaste, s’est joint à l’équipe : Mario Dignard. C’est ce résident d’Oshawa et membre de L’Amicale qui s’est fait offrir l’honneur de vivre une expérience unique aux côtés de ces héros sportifs. « J’ai toujours été un fan des Canadiens. C’est l’fun de les fréquenter et de jouer avec eux du hockey d’un calibre plus élevé que le mien », raconte le principal intéressé.

Le match a satisfait les attentes des amateurs de ce sport, surtout la dernière période qui s’est avérée la plus excitante. Un tir de pénalité avait alors porté la marque à 4 à 3 en faveur du Tricolore, donnant de grands espoirs aux partisans de la formation. Mais à six minutes de la fin, un but de Toronto est venu égaliser le pointage. Pendant les derniers instants du match, les joueurs des Maple Leafs et des Canadiens se sont livrés compétition avec dynamisme pour faire pencher la balance en leur faveur mais, peine perdue, c’est sur une égalité de 4 à 4 que la partie s’est conclue.

La francophonie locale a également été mise sur la sellette au cours de l’évènement, que ce soit avec la présentation bilingue des joueurs, les jeunes porteurs de drapeaux dont l’un tenait celui des Franco-Ontariens ou encore le Ô Canada interprété par André Lévesque, un membre de L’Amicale. Pour les privilégiés ayant pu se procurer des billets V.I.P., le match était suivi d’une rencontre avec les joueurs du Canadien à la salle paroissiale de l’église Assomption de Notre-Dame. Les hockeyeurs se sont livrés avec plaisir à des séances de photos et d’autographes tout en discutant sans prétention avec leurs admirateurs.

La seule ombre au tableau de cette belle journée fut l’empêchement d’Yvan Cournoyer à y participer. Celui qui devait être l’entraîneur des Canadiens a vu son vol annulé mais a fait savoir qu’il viendrait tout de même, à une date laissée à la discrétion de L’Amicale, rencontrer les francophones d’Oshawa.

Quant aux nombreux amateurs de hockey n’ayant pu assister à ce match, il leur reste une lueur d’espoir : quelques membres influents de la communauté francophone du Grand Toronto envisagent de faire venir les anciens joueurs de la « Sainte Flanelle » non pas pour un, mais bien trois matchs qui auraient lieu dans trois villes durant une fin de semaine. Il ne s’agit pour l’instant que d’un vague projet mais qui donne déjà à rêver.

PHOTO: Les joueurs des Canadiens et des Maple Leafs en compagnie des représentants de L’Amicale et de la Société Alzheimer